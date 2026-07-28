Xiaomi готовит гибридные внедорожники Skynomad с расходом 5,7 литра бензина на 100 километров

Автопроизводитель представит полную архитектуру Xiaomi Kunlun, включающую одноименную платформу, удлинитель запаса хода Kunlun Super Range Extender и комплекс безопасности Kunlun All-Domain Safety на технической презентации уже 30 июля, сообщает CarNewsChina.

Основой гибридной системы стал 1,5-литровый турбодвигатель с индексом M15DRE мощностью 112 кВт (152 л.с.), разработанный совместно с компанией Harbin Dongan Auto Engine. Он будет выполнять роль удлинителя запаса хода. В общей сложности на установку из электромоторов и ДВС предоставляется гарантия сроком на 8 лет или 160 000 километров пробега. Техническое обслуживание после первого сервисного визита предусмотрено раз в три года или каждые 30 000 км.

Технические параметры моделей Skynomad N90 Max и N70 Max

Основатель, председатель правления и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь поделился результатами дорожных испытаний прототипа. N90 Max. Тестовый автомобиль приступил к испытаниям в январе 2026 года и за шесть месяцев преодолел более 60 000 километров через такие города, как Пекин, Шэньян, Чанчунь, Хулуньбуй, Шанхай, Гуанчжоу, Хайкоу, Санья, Наньнин и Куньмин.

Согласно нормативным документам, модель Skynomad N90 Max имеет следующие габариты:

Длина: 5285 мм

Ширина: 1998 мм.

Высота: 1825 мм (кемпинговая версия)– 1925 мм)

Колесная база: 3080 мм

Автомобиль будет предлагаться в пятиместном исполнении и семиместном с компоновкой 2+2+3. Силовая установка N90 Max объединяет бензиновый турбомтор и два электродвигателя мощностью 210 кВт (285 л.с.) и 100 кВт (135 л.с.). Аккумуляторная батарея емкостью 76 кВтч обеспечивает запас хода на чисто электрической тяге от 363 до 370 километров по циклу WLTC.

Более компактный Skynomad N70 Max имеет длину 4960 мм, ширину 1998 мм, высоту 1765 мм и колесную базу 2950 мм. Для этой пятиместной модели предусмотрены варианты с одним или двумя электродвигателями и батареями емкостью 52 кВт-ч или 76 кВт-ч. Запас хода на электротяге составляет от 265 до 380 км в зависимости от выбранной модификации.

Рыночные показатели Xiaomi