Xiaomi снизил цену кроссовера YU7 до уровня Tesla: в чем ее особенности

Представители Xiaomi EV подчеркнули, что несмотря на снижение стоимости, начальная версия полностью сохранила фирменный семейный дизайн, получила надежные конфигурации безопасности, большой запас хода и поддержку системы быстрой зарядки, отмечает CnEVPost.

По словам Xiaomi, логистические процессы компании пока оптимизированы настолько, что клиенты при условии наличия выбранной машины на складе дилерского центра могут получить ее и уехать из автосалона всего за два часа. Кроме этого, для стимулирования спроса покупателям, которые оформят заказ на стандартный вариант до 30 июня 2026 года, предложат пятилетнюю кредитную программу с низкой процентной ставкой и бесплатный пожизненный доступ к фирменной системе интеллектуального автопилота.

Исправление стратегической ошибки и перезапуск модели

Основатель, председатель правления и генеральный директор концерна Xiaomi Лей Цзюнь во время официальной презентации открыто признал, что прошлогоднее решение отменить выход базовой версии было стратегической ошибкой. Этот доступный вариант инженеры и маркетологи планировали запустить сразу, однако в последнюю минуту перед официальным коммерческим дебютом внедорожника проект отправили в архив.

Во время выступления генеральный директор заявил, что теперь этот шаг исправлен, и возвращение доступной модификации имеет целью завоевать долю рынка и поставить под угрозу продажи Tesla Model Y в Китае. Из-за появления новой начальной версии бывшую базовую модификацию кроссовера переименовали в Xiaomi YU7 Long Range, однако ее стартовая цена осталась на прежнем уровне в 253 500 юаней.

Технические характеристики и сравнение с Tesla Model Y

Новая стандартная версия YU7 предлагает высокие технические показатели и передовое оснащение, которое по многим критериям превосходит американского конкурента:

Автомобиль укомплектован литий-железофосфатным тяговым аккумулятором емкостью 73,0 кВт-ч. По китайскому циклу CLTC этот блок обеспечивает дальность пробега на одном заряде до 643 километров. Благодаря современной архитектуре процесс восполнения энергии с 10% до 80% длится всего 20 минут.

Кроссовер получил электродвигатель расположенный на задней оси. Заднеприводная компоновка позволяет ускоряться с места до первой сотни за 5,9 секунды.

Модель по умолчанию оснащается полным набором высокоэффективного оборудования для автономного вождения, который является идентичным для всей линейки. Комплекс включает оптический дальномер LiDAR, передовой 4D-миллиметровый радар и новейший вычислительный чип Nvidia Thor, производительность которого достигает солидных 700 TOPS.

Для сравнения, стоимость базовой модификации Tesla Model Y на китайском рынке стартует с отметки 263 500 юаней, что существенно дороже новинки. При этом начальная версия американского кроссовера с задним приводом оснащается меньшим аккумулятором емкостью 62,5 кВт-ч, а ее максимальный запас хода по аналогичному циклу CLTC ограничен отметкой в 593 километра.

Рыночные успехи Xiaomi