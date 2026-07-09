Xiaomi официально запускает новый автомобильный бренд Sky Nomad для просторных внедорожников

Первым моделью новосозданного бренда станет полноразмерный внедорожник с индексом N90, оснащенный гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода (EREV), пишет CarNewsChina. Официальное подтверждение новой линейки состоялось 8 июля, когда производитель запустил первую страницу бренда в социальной сети WeChat и начал масштабную визуальную рекламную кампанию на крупных городских экранах в КНР.

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Технические характеристики внедорожника Sky Nomad N90

Будущий флагман Sky Nomad N90 получит передовую последовательную гибридную систему, которая позволит владельцам путешествовать на большие расстояния, не беспокоясь о зарядной инфраструктуре. Под капотом большого кроссовера установят 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который будет выполнять роль мобильного генератора.

Он не передает крутящий момент на колеса напрямую, а лишь обеспечивает энергией большую аккумуляторную батарею и электродвигатели. Модель оснастят вместительной батареей емкостью более 70 кВт-ч. Благодаря этому запас хода исключительно на электрической тяге составит от 400 до 500 километров, а общий смешанный запас хода автомобиля с учетом топливного бака превысит впечатляющие 1500 километров.

Габариты и дизайн

Внедорожник Sky Nomad N90 отличается внушительными размерами, которые гарантируют максимальное пространство в салоне: его общая длина составляет 5,3 метра, а колесная база достигает 3,1 метра. На рынке автомобиль планируется предложить покупателям в модификациях с пятиместной и семиместной компоновкой пассажирских сидений.

Создание комфортных двухрядных версий крупных кроссоверов является популярной тенденцией среди многих китайских автопроизводителей, и новинка от компании Xiaomi поддержит этот тренд. Внешний вид модели характеризуется массивными фарами, трапециевидным центральным воздухозаборником и дополнительными вентиляционными отверстиями по обеим сторонам переднего бампера. Также внедорожник получил высокую линию капота, удобные выдвижные подножки и датчик LiDAR на крыше.

Успехи Xiaomi