Xiaomi представила гибридные внедорожники Skynomad N70 и N90 с роскошным салоном и приятной ценой

В отличие от полностью электрических моделей бренда, таких как седан SU7 и кроссовер YU7, представители семейства Skynomad являются гибридами с удлинителем запаса хода (EREV).

Силовая установка с удлинителем запаса хода и батарея

В гибридной системе под названием "Kunlun" задействован 1,5-литровый бензиновый двигатель Changan мощностью 150 л.с., выполняющий роль генератора для подзарядки аккумулятора и не имеющий прямой связи с колесами. Движение автомобиля обеспечивают электродвигатели – один на задней оси или два в полноприводных версиях.

Для моделей предлагаются два варианта литий-ионных аккумуляторов: базовый емкостью 52 кВт-ч и блок типа NMC емкостью 76 кВт-ч. Пятиместный внедорожник N70 с батареей на 76 кВт-ч способен преодолеть исключительно на электротяге до 505 км по китайскому измерительному циклу CLTC. Более крупный и тяжелый шестиместный N90 с аналогичным аккумуляторным блоком имеет запас хода на электротяге до 464 км. Благодаря поддержке быстрой зарядки постоянным током восстановление емкости батареи с 20 до 80% длится 18 минут.

Габариты и трансформация салона

Длина внедорожника N70 составляет 4960 мм при колесной базе 2950 мм, тогда как длина N90 достигает 5285 мм, а его колесная база расширена до 3080 мм. Ширина обеих моделей одинакова – 1998 мм, а высота N90 составляет 1825 мм против 1785 мм у N70.

Увеличенные размеры позволили разместить в N90 третий ряд сидений с посадочной формулой 2+2+3. Главной особенностью интерьера обеих моделей стала возможность разворачивать передние сиденья на 180 градусов лицом к пассажирам второго ряда, создавая простор для отдыха или работы.

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