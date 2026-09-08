Xiaomi шокировала ценами на новый кроссовер SkyNomad N70: он больше Tesla Model Y, но стоит значительно дешевле

На рынке гибридных автомобилей появился новый серьезный игрок, заставляющий конкурентов нервно пересматривать свои прайсы. Эта новинка предлагает флагманские габариты и передовые технологии по цене базовых моделей.

Как сообщает авторитетное издание Carscoops, китайский технологический гигант Xiaomi официально объявил цены на свой новый гибридный кроссовер SkyNomad N70, и они оказались даже ниже, чем ожидалось во время предыдущих анонсов. Базовая версия N70 Pro стартует с отметки всего 209 900 юаней (примерно 31 275 долларов), в то время как топовая комплектация N70 Max обойдется покупателям в 239 900 юаней (около 35 745 долларов). На фоне этих цифр популярная Tesla Model Y, собирающаяся в Китае и стоящая от 263 500 юаней (39 270 долларов), выглядит откровенно дорогой. Более того, новый кроссовер оказался дешевле даже собственной электрической модели Xiaomi YU7, прайс на которую начинается с 253 300 юаней.



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В чем построен SkyNomad N70?

В отличие от чисто электрических седана SU7 и кроссовера YU7, новая линейка SkyNomad построена на совершенно новой платформе Kunlun, разработка которой продолжалась с начала 2023 года. Как отмечается на Xiaomi Global, главная фишка этой архитектуры– идеально плоский пол длиной 2,9 метра с минимальным наклоном в 2,95 градуса. Автомобиль получился действительно массивным: его длина составляет 4960 мм, ширина.– 1998 мм, а высота– 1785 мм при колесной базе 2950 мм. Если сравнивать со стандартной Tesla Model Y, то "китаец" длиннее на 162 мм. Ближайшим конкурентом по габаритам является удлиненная шестиместная Model YL, но за нее Tesla просит 339 000 юаней (50 500 долларов), при этом N70 все равно шире на 78 мм и выше на 116 мм.

Какая техника у гибридного кроссовера?

Технически SkyNomad N70– это EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода). Под капотом скрывается 1,5-литровый турбодвигатель M15DRE мощностью 112 кВт (150 лошадиных сил) от компании Dongan, являющейся дочерней структурой Changan. Этот агрегат не имеет прямой связи с колесами, а работает только как генератор для подзарядки батареи. Любопытно, что инженеры смогли интегрировать систему "5-в-1", объединив водяное охлаждение, кондиционер и компрессор, что позволило сократить длину моторного отсека до 1265 мм и отдать максимум пространства пассажирам. Генератор "переваривает" бензин с октановым числом 92, 95 и 98, а обслуживать его нужно раз в три года или каждые 30 000 километров.

Настоящей революцией стала новая батарея под названием Dragonscale (на внутреннем рынке известная как Longjia), разработанная совместно с CALB и Sunwoda Power. Как сообщает Notebookcheck, Xiaomi пошла на беспрецедентный шаг и объявила пожизненную гарантию от самовозгорания. Если батарея загорится из-за заводского дефекта, компания просто выдаст владельцу новый автомобиль такой же комплектации. Аккумулятор защищен высоковольтными изоляторами, срабатывающими за миллисекунды, и облачной системой Cloud BMS на базе искусственного интеллекта, которая мониторит состояние ячеек в десять раз чаще государственных стандартов Китая. Правда, здесь есть маркетинговый нюанс: эта роскошная гарантия действует только для первых частных владельцев и аннулируется, если авто работает в такси или перепродается. Кроме того, владельцу придется оплачивать подписку на облачные сервисы для работы той же системы Cloud BMS.

Какие характеристики и оснащение салона?

На бумаге характеристики смотрятся очень привлекательно. Базовая версия N70 Pro получила один электромотор на задней оси мощностью 282 лошадиные силы и литий-железо-фосфатную батарею на 52 кВт-ч. Этого хватает на 351 км чисто электрического пробега, а с полным баком бензина кроссовер может преодолеть до 1351 км. Топовая модификация N70 Max может похвастаться двумя моторами с суммарной отдачей 416 "лошадок", пневмоподвеской и большей NMC-батареей на 76 кВт-ч. Электрический запас хода здесь составляет 505 км, а общий– солидные 1461 км.

Несмотря на откровенно демпинговую цену, оснащение салона здесь на уровне премиум-класса. Пятиместный N70 имеет передние кресла, которые могут разворачиваться на 180 градусов. В базе идет подогрев и вентиляция всех сидений, огромный 20-дюймовый проекционный дисплей (HUD), 16,1-дюймовый экран мультимедиа и 8,8-дюймовая приборная панель. За развлечения отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3, на котором "крутится" фирменная оболочка HyperOS. Версия Pro имеет 14 динамиков, в то время как Max получила аудиосистему на 25 динамиков. Благодаря пяти длинным рельсам в полу, второй ряд сидений можно сдвигать на 600 мм, гибко настраивая пространство. Кузов автомобиля на 91,3% состоит из высокопрочной стали и алюминиевого сплава, а за безопасность отвечают 9 подушек.

Что еще показали на презентации?

Вместе с N70 на презентации в Пекине основатель компании Лей Цзюнь показал и старшего брата– флагманский 7-местный SkyNomad N90 Max. Его цена составила 269 900 юаней (около 40 215 долларов), что на 30 тысяч дешевле, чем обещали во время летних прессей. Также показали кемпинговую версию N90 Max Studio с выдвижной крышей-палаткой и подогревом пола за 299 900 юаней. С такими прайсами Xiaomi становится серьезной угрозой для главных конкурентов в сегменте крупных EREV-кроссоверов.– Li Auto L9 и AITO M9 от Huawei, которые стоят от 400 000 юаней. По информации CarNewsChina, трафик в фирменных магазинах бренда вырос в разы, и только за первую неделю компания могла собрать до 100 тысяч предварительных заказов. Собирают эти машины на современном суперзавод Xiaomi EV в Пекине, где уровень автоматизации сварки кузовов достигает 91% благодаря работе 700 роботов.

Что было известно раньше?

Напомним, ранее мы писали о реальных испытаниях старшей модели линейки. В конце августа заместитель гендиректора по маркетингу Сюй Цзеюнь провел масштабный тест-драйв N90 Max, стартовав от Центра будущего 5G в Шанхае к заводскому комплексу в Пекин. В салоне находились четыре человека и 50 кг груза, работал климат-контроль. Автомобиль двигался под управлением автопилота Hyper Autonomous Driving, за работу которого отвечает мощный чип Nvidia Drive AGX Thor. Средняя скорость на шоссе держалась на уровне 104 км/ч. В таких реальных условиях чисто электрический пробег составил 323,6 км (вместо паспортных 464 км), а общий реальный запас хода достиг 1284 км, что составляет около 75,3% идеальных лабораторных показателей цикла CLTC. Реальный расход топлива после разрядки батареи зафиксировался на отметке 6,7 л/100 км.