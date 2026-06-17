Xiaomi SU7 перелетел через земляную насыпь из-за сбоя в системе безопасности

По информации издания CarNewsChina, инцидент произошел 13 июня. Электрокар двигался по трассе с активированной функцией контроля центра полосы движения LCC (Lane Centering Control). Сразу после выхода из поворота на дороге появился большой насыпной холм из земли. Несмотря на явную опасность, система SU7 не начала замедление и не задействовала функцию автономного экстренного торможения. По словам водительницы, она заметила насыпь в тот момент, когда тормозить было уже поздно.

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Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что насыпь была хорошо видна издалека, поэтому времени для надлежащей реакции хватало. В результате столкновения автомобиль подбросило в воздух, и он перелетел через препятствие. У машины оторвало передний бампер, повреждены элементы крыльев и защита днища, а в салоне сработали фронтальные подушки безопасности.

Работа пассивной безопасности и детали расследования

Несмотря на серьезные механические повреждения передней части кузова, системы пассивной безопасности седана сработали эффективно. Водительница не получила травм, а аккумуляторный блок продемонстрировал высокую структурную прочность – датчики не зафиксировали никаких признаков задымления или возгорания.

В ходе выяснения обстоятельств полиция установила, что аварийный участок магистрали еще официально не был сдан в эксплуатацию и движение по нему запрещено. Автомобилистка со своей стороны отметила, что полностью доверилась автомобильной навигационной системе, а никаких предупредительных или запрещающих знаков на въезде в эту зону не было.

Технические ограничения базовой комплектации без датчика LiDAR

Главной причиной того, что автоматика «не увидела» препятствие, эксперты считают особенности аппаратной архитектуры конкретного экземпляра автомобиля. В ДТП попала базовая комплектация 2024 модельного года, которая лишена оптического дальномера LiDAR на крыше.

Комплекс помощи водителю в этой начальной версии опирается на 11 функциональных камер высокого разрешения, 12 ультразвуковых датчиков по периметру кузова, 1 радар миллиметрового диапазона и центральный вычислительный процессор Nvidia.

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Более дорогие модификации 2024 модельного года оснащались лазерным дальномером LiDAR и двумя производительными чипами Nvidia Orin-X. Специалисты отмечают, что наличие лазерного радара с высокой вероятностью позволило бы распознать рельефную земляную кучу и вовремя остановить седан.

Решение от Xiaomi