Xiaomi SU7 проехал более четверти миллиона километров: что в нем сломалось?

Электромобиль принадлежит владельцу по имени господин Фенг, который использует SU7 Pro ежедневно с момента покупки, отмечает Auto24, ссылаясь на Carscoops. В среднем он преодолевал около 600 км ежедневно, что превышает типичный пробег многих коммерческих автомобилей.

По общей дистанции электроседан уже преодолел расстояние, что эквивалентно более чем шести полным кругам вокруг Земли.

Состояние батареи после 265 тысяч километров

Самым важным показателем стала деградация аккумулятора. По результатам проверки на официальной сервисной станции Xiaomi, литий-железо-фосфатная батарея CATL емкостью 94,3 кВт-ч сохранила 94,5% первоначальной емкости.

Это особенно показательно, учитывая интенсивность эксплуатации. За время использования автомобиль потребил примерно 47 800 кВт-ч электроэнергии, что соответствует около 506 полным циклам зарядки. Для сравнения, гарантия на батарею предусматривает сохранение не менее 70% емкости после 193 000 км пробега.

Минимальный износ ключевых компонентов

По словам владельца, автомобиль не нуждался в замене тормозных колодок, потому что основную работу выполняет система рекуперативного торможения. Также система охлаждения осталась чистой без признаков загрязнения. Xiaomi SU7 Pro оснащается электродвигателем мощностью 220 кВт (299 л.с.) и крутящим моментом 400 Нм. Паспортный запас хода этой версии составляет до 830 км по циклу CLTC.

Реальная экономия на эксплуатации

По подсчетам владельца, благодаря использованию электромобиля вместо автомобиля с двигателем внутреннего сгорания удалось сэкономить более 100 000 юаней (~ $ 14 500) на расходах на энергию. Это существенная сумма учитывая то, что стартовая цена SU7 Pro на китайском рынке составляет около 245 900 юаней (~35 580 долларов). Владелец планирует продолжать эксплуатацию автомобиля и намерен достичь отметки 600 000 км пробега в течение трех лет.

Быстро набирающая популярность модель,

Xiaomi SU7 уже стал одним из самых заметных электромобилей в Китае. В 2025 году модель опередила Tesla Model 3 по объемам продаж на местном рынке, а производитель готовит обновление с расширенным набором систем помощи водителю, LiDAR и увеличенным запасом хода. Рекордный пробег одного автомобиля стал показательным примером долговечности современных электрических силовых установок в реальных условиях эксплуатации.