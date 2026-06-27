Собранные в США японские авто имеют худшее качество, чем оригинальные: заявление автопроизводителей

Официальные предупреждения касаются ряда популярных моделей, импортируемых в Японию с североамериканских заводов. В частности, речь идет о полноразмерных пикапах Toyota Tundra (производятся в штате Техас), кроссоверах Toyota Highlander (штат Индиана), а также внедорожниках Nissan Murano (штат Теннесси).

Увеличение поставок этих автомобилей на японский рынок произошло из-за политического и торгового давления с целью сбалансирования экспорта между Вашингтоном и Токио, отмечает Carscoops.

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В сопроводительной документации Toyota открыто напоминает покупателям, что импортируемые автомобили создавались для зарубежных рынков и качество их лакокрасочного покрытия соответствует именно "зарубежным стандартам отделки".

Компания предупреждает о возможном наличии таких нюансов, как тонкий слой краски, различия в оттенках цвета на различных элементах, пузыри, вмятины или заметные следы полировки на кузове.

При этом отмечается, что данные особенности носят исключительно эстетический характер и не влияют на техническую функциональность или производительность. Nissan в руководствах для покупателей кроссовера Murano высказывается ещё более прямолинейно, на что обратило внимание австралийское издание Drive.

Покупателей официально предупреждают, что на окрашенных поверхностях американских автомобилей можно обнаружить мелкие частицы грязи, заметные следы заводского герметика, а также небольшие зазоры, перекосы и неравномерные стыки между кузовными панелями или деталями интерьера.

Ограничения функционала мультимедийных систем

Несоответствие японским стандартам выходит за рамки визуальных нюансов кузова. Покупатели автомобилей американского производства сталкиваются с серьезными ограничениями в работе бортовой электроники. Например, Toyota заранее предупреждает владельцев пикапов Tundra, что штатная система распознавания дорожных знаков может работать некорректно в дорожных условиях Японии.

Кроме того, интерфейс информационно-развлекательной системы полностью лишен локализации и отображается исключительно на английском языке.

В случае с Nissan Murano ситуация аналогична: в меню медиасистемы полностью отсутствует японский язык. Более того, американская спецификация медиасистемы делает невозможным использование стандартных функций радиоприемника в диапазонах AM и FM из-за других частотных сеток, а также полностью блокирует фирменные телематические сервисы NissanConnect.

Неутешительные прогнозы для американских моделей