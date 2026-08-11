Японский Toyota Land Cruiser 70 имеет заглушки вместо задних фонарей: как с этим борются владельцы

Toyota Land Cruiser 70 производится еще с 1984 года, пережив за это время несколько обновлений. Последний рестайлинг вернул модели круглые фары спереди, но для японской версии внедорожника появилась еще одна необычная особенность – панели цвета кузова на месте верхних задних фонарей.

Причина в требованиях безопасности и омологации. В Японии и некоторых европейских странах задние комбинированные фонари должны оставаться видимыми с определенных боковых ракурсов, а также в ситуациях, когда задняя дверца автомобиля открыта. Проблема возникает из-за запасного колеса. В Land Cruiser 70 оно установлено на задней дверце и может перекрывать верхние фонари в зависимости от угла обзора.

Именно поэтому Toyota перенесла основные функции задних фонарей в нижнюю часть кузова – на бампер. Верхние блоки при этом остались на своих местах, но на японских автомобилях их закрыли декоративными панелями, пишет Carscoops.

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В разных странах Land Cruiser 70 имеет разные фонари.

Конструкция находится в зависимости от конкретного рынка. К примеру, в Австралии нижние блоки на бампере установлены вместе с функциональными верхними задними фонарями. В японской и некоторых других азиатских спецификациях верхние блоки закрыты цветными панелями кузова, а основное освещение работает в нижней части.

Подобная схема использовалась на отдельных экспортных версиях Land Cruiser еще в конце 1980-х годов. В частности, в европейской версии LJ70 стоп-сигналы и указатели поворота размещались в бампере, тогда как верхние вырезы в кузове выполняли второстепенную функцию.

Владельцы Land Cruiser 70 возвращают верхние фонари.

Необычная конструкция стала основой для популярной модификации среди владельцев японских Land Cruiser 70. Toyota использует одинаковые штампованные элементы кузова для разных рынков, поэтому под декоративными панелями остаются заводские места крепления задних фонарей.

Основная сложность состоит не в установке самих корпусов, а в электропроводке. По заводской схеме за декоративными панелями нет активного контура освещения. Поэтому при переработке нужно проложить проводку от нижних фонарей в бампере до верхней части кузова.

После этого заводские заглушки можно снять, подключить оригинальные задние фонари от версий глобальной спецификации и установить в штатные места. В результате верхние фонари снова становятся функциональными, а задняя часть Land Cruiser 70 получает более привычный вид.

Подобное решение использовали и другие внедорожники