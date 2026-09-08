За 60-летний ЗАЗ-965 просят более 18 тысяч долларов: что скрывает самый дорогой "Горбатый" в Украине

На вторичном рынке появилось необычное предложение, удивляющее своим ценником и уровнем доработок. Легендарная советская малолитражка превратилась в настоящий эксклюзив для ценителей ретро.

Как сообщает издание ТопЖир, в Белой Церкви через платформу AUTO.RIA выставили на продажу ЗАЗ-965 в 1966 году выпуска. За этот 60-летний автомобиль с заявленным пробегом в 50 тысяч километров владелец просит 18 300 долларов, что в эквиваленте составляет 820 023 гривны.



Фото: 60-летний "Горбатый" ЗАЗ-965 продают за $18300: почему такая цена (фото) / Источник: ТопЖир

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Что известно об этом ЗАЗ-965?

Технически перед нами классический заднеприводный "Запорожец" окрашен в белый цвет. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 0,96 литра и стандартной механической коробкой передач.

По данным из объявления, машина за свою жизнь имела только двух владельцев и юридически совершенно чиста– не находится в розыске. Последнюю регистрационную операцию с этим ЗАЗ-965 провели 23 мая 2023 г., и связана она была исключительно с изменением анкетных данных владельца без изменения региона регистрации.

Почему за "Горбатый" просят так много?

Однако главная причина столь смелого прайса кроется в глубоком тюнинге. ЗАЗ-965 существенно доработали по сравнению со стандартной заводской версией.

В салоне появилась полноценная кожаная отделка, придающая комфорту, несвойственному советскому автопрому. Кроме того, владелец установил электрические стеклоподъемники, центральный замок, современную сигнализацию и даже выдвижную антенну.

Отдельное внимание при модернизации уделили автозвуку. В маленьком салоне "Горбатого" разместили мощную аудиосистему, включающую сразу два сабвуфера общей мощностью 560 Вт. Для такой компактной капсулы это очень серьезный показатель, гарантирующий громкое и насыщенное звучание.

Сам продавец объясняет стоимость более чем 820 тысяч гривен не только вложенными в тюнинг средствами, но и выставочной историей машины.

Такие машины редко продают! Она принимала участие во многих конкурсах и занимала первые места,

– автор объявления.

Правда, конкретные названия мероприятий или дат побед в публикации не приведены, поэтому эту информацию следует воспринимать скорее как маркетинговый ход.

Сколько стоят другие "Горбати"?

Если взглянуть на рынок ретро-автомобилей в Украине в целом, то цены на ЗАЗ-965 1968-1969 годов в состоянии, близком к идеальному, обычно колеблются от 4800 до 11500 долларов. Конечно, есть и откровенно дешевые варианты под реставрацию за 1800-2000 долларов. Поэтому ценник в 18 300 долларов действительно эксклюзивный и рассчитан на очень специфического покупателя, который оценит именно такой набор доработок.

Интересно, что интерес к "Горбатым" выходит далеко за пределы Украины. Эта модель, которая выпускалась в Запорожье с 1960 по 1969 год и имела независимую подвеску всех колес, в свое время активно шла на экспорт под названиями Yalta или Jalta. Сегодня же в США этот автомобиль позиционируется как подлинная экзотика.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на американском аукционе Copart в штате Флорида продали ЗАЗ-965 в 1968 году выпуска синего цвета с пробегом около 54 400 километров.. Финальная цена торгов составила 5400 долларов. За эти деньги в Украине можно легко приобрести б/у Volkswagen Golf или Ford Focus, но мотивация покупателей ретро-техники совсем другая– это инвестиция в историю и коллекционную ценность.

Как уже сообщалось на нашем сайте, попытки продать советскую классику по завышенным ценам случаются регулярно. Недавно в Днепре пытались реализовать 37-летний ВАЗ-2106 с пробегом 12 тысяч километров. Сначала владелец просил за него 9500 долларов, но из-за отсутствия спроса был вынужден снизить цену до 7500 долларов, что все равно остается неадекватным прайсом для обычных украинских реалий.