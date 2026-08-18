За деньги вывезут даже из воинской части и переправят за границу: бизнес на дезертирах был не из дешевых

ФОТО: Спецпрокуратура в сфере обороны|
За деньги наобещают не только трансфер, но и комфортное сопровождение на самой границе
Схему разоблачили при процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Об этом говорится в официальном релизе Спецпрокуратуры да Нацполиции в Закарпатской области.
По данным следствия, к организации незаконной переправки были причастны 55-летняя жительница Закарпатья, 38-летний житель Ивано-Франковской области, а также двое закарпатцев в возрасте 58 и 34 лет.
За 18 тысяч долларов военного должны были переправить через границу
Один из эпизодов произошел в мае 2026 года. Как установили правоохранители, 38-летний житель Ивано-Франковской области через мессенджер предложил военнослужащему, который самовольно покинул воинскую часть, организовать незаконное пересечение государственной границы вне пункта пропуска.
За такую услугу он запросил 18 тысяч долларов США. Военнослужащий согласился.
Для реализации договоренности в схему привлекли 58-летнего закарпатца. Он должен был перевезти мужчину из Ивано-Франковска в Ужгород, откуда его планировали переправить через границу.
В ходе поездки водитель, по данным следствия, объяснял военнослужащему, как действовать во время незаконного пересечения границы. В частности, предупреждал, что при необходимости придется обходить контрольно-пропускные пункты пешком.
В Ужгороде мужчину поселили в съемной квартире, где он должен был ждать дальнейшей переправки.
Однако довести замысел до конца не удалось. При попытке перевезти военнослужащего поближе к границе правоохранители разоблачили участников схемы.
Другой военный должен был оставить часть за 3 тысячи долларов
В ходе расследования правоохранители установили еще один эпизод.
По данным следствия, 55-летняя закарпатка, 34-летний житель области и их 46-летний сообщник из Ивано-Франковской области в июле договорились организовать незаконную переправку через границу еще одного военнослужащего.
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Этого мужчину сначала планировали незаконно вывести за пределы воинской части в Закарпатье, а затем перевезти ближе к границе и переправить за пределы Украины вне пункта пропуска.
Для первого этапа участники схемы нашли военного из той же части, которая согласилась помочь.
К делу также привлекли 61-летнего закарпатца. По данным следствия, он предложил военнослужащему 3 тысячи долларов США за то, чтобы тот помог вывести другого военного за пределы части.
Военный обратился к правоохранителям
Впрочем, предложенное вознаграждение военнослужащий не принял и сообщил о схеме правоохранителям. В дальнейшем он действовал под их контролем.
После передачи ему 1 тысячи евро задатка военный вывел другого военнослужащего за пределы части. Там их уже ждал автомобиль.
Именно в этот момент стражи порядка прекратили дальнейшую реализацию схемы.
Подозрения и меры предосторожности
Пятерым участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу.
61-летнему жителю Закарпатья сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Двум военнослужащим инкриминируют ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 408 УК Украины.
По ходатайствам прокуроров суд избрал подозреваемым меры пресечения.
Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Закарпатской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в области и ГОРВ 94 пограничного отряда.
По инкриминируемым статьям максимальное наказание предусматривает до 9 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.