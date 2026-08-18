За деньги вывезут даже из воинской части и переправят за границу: бизнес на дезертирах был не из дешевых

Схему разоблачили при процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Об этом говорится в официальном релизе Спецпрокуратуры да Нацполиции в Закарпатской области.

По данным следствия, к организации незаконной переправки были причастны 55-летняя жительница Закарпатья, 38-летний житель Ивано-Франковской области, а также двое закарпатцев в возрасте 58 и 34 лет.

За 18 тысяч долларов военного должны были переправить через границу

Один из эпизодов произошел в мае 2026 года. Как установили правоохранители, 38-летний житель Ивано-Франковской области через мессенджер предложил военнослужащему, который самовольно покинул воинскую часть, организовать незаконное пересечение государственной границы вне пункта пропуска.

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За такую услугу он запросил 18 тысяч долларов США. Военнослужащий согласился.

Для реализации договоренности в схему привлекли 58-летнего закарпатца. Он должен был перевезти мужчину из Ивано-Франковска в Ужгород, откуда его планировали переправить через границу.

В ходе поездки водитель, по данным следствия, объяснял военнослужащему, как действовать во время незаконного пересечения границы. В частности, предупреждал, что при необходимости придется обходить контрольно-пропускные пункты пешком.

В Ужгороде мужчину поселили в съемной квартире, где он должен был ждать дальнейшей переправки.

Однако довести замысел до конца не удалось. При попытке перевезти военнослужащего поближе к границе правоохранители разоблачили участников схемы.

Другой военный должен был оставить часть за 3 тысячи долларов

В ходе расследования правоохранители установили еще один эпизод.

По данным следствия, 55-летняя закарпатка, 34-летний житель области и их 46-летний сообщник из Ивано-Франковской области в июле договорились организовать незаконную переправку через границу еще одного военнослужащего.

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Этого мужчину сначала планировали незаконно вывести за пределы воинской части в Закарпатье, а затем перевезти ближе к границе и переправить за пределы Украины вне пункта пропуска.

Для первого этапа участники схемы нашли военного из той же части, которая согласилась помочь.

К делу также привлекли 61-летнего закарпатца. По данным следствия, он предложил военнослужащему 3 тысячи долларов США за то, чтобы тот помог вывести другого военного за пределы части.

Военный обратился к правоохранителям

Впрочем, предложенное вознаграждение военнослужащий не принял и сообщил о схеме правоохранителям. В дальнейшем он действовал под их контролем.

После передачи ему 1 тысячи евро задатка военный вывел другого военнослужащего за пределы части. Там их уже ждал автомобиль.

Именно в этот момент стражи порядка прекратили дальнейшую реализацию схемы.

Подозрения и меры предосторожности

Пятерым участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу.

61-летнему жителю Закарпатья сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Двум военнослужащим инкриминируют ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 408 УК Украины.

По ходатайствам прокуроров суд избрал подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Закарпатской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в области и ГОРВ 94 пограничного отряда.

По инкриминируемым статьям максимальное наказание предусматривает до 9 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.