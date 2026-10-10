За французский кабриолет просят 200 тысяч евро: в чем секрет уникального Citroën DS21

Как сообщает аукционный дом Bonhams, торги по этой жемчужине французского автопрома состоятся 11 октября в городке Ле-Зут. Автомобиль сразится за внимание коллекционеров рядом с классическими машинами стоимостью в миллионы евро, однако именно эта модель имеет все шансы стать звездой мероприятия.

Секрет столь высокого прайса скрывается в происхождении кузова. Это один из немногих кабриолетов марки, созданных известным французским мастером Анри Шапроном.

В общем компания Citroën выпустила на рынок 1365 кабриолетов моделей DS19 и DS21, один из которых на видео ниже. Из них только 389 экземпляров получили эксклюзивный дизайн от ателье Chapron, автоматически переводящий их в статус коллекционного эксклюзива.

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Исторический дебют и технические фишки

Выставленный на аукцион Bonhams автомобиль с номером шасси 4376059 впервые увидел свет на Парижском автосалоне 1966 года. Там роскошный кабриолет жемчужно-серого цвета позировал перед камерами вместе с генералом Шарлем де Голлем.

Машина сошла с конвейера в масштабный фейслифтинг 1967 года, но уже получила важное техническое обновление. Речь идет об использовании новой зеленой гидравлической жидкости LHM, существенно повысившей надежность фирменной гидропневматической подвески.

Спустя шесть десятков лет Citroën DS21 Cabriolet Chassis милует глаз изысканными изгибами стильного образа элегантности. Фото: Bonhams

Салон автомобиля украшен черной кожей, а крыша выполнена из качественного брезента. Интересно, что водительское сиденье здесь регулируется по высоте, а коробка передач имеет гидравлическое управление.– это был настоящий космос для технологий шестидесятых годов.

Появление разных версий Citroën DS Cabriolet 1966 года в таком исполнении считается революционным. В настоящее время машин серии DS Cabriole в оригинальном состоянии осталось слишком мало, рейстайлинговых версий (см. видео внизу) также не очень много и все они не из дешевых.

Никогда раньше в истории автомобилестроения серийный автомобиль не достигал такого уровня безопасности, комфорта и производительности одновременно. Его оригинальный двигатель вместе со всеми механическими компонентами регулярно обслуживался специалистом,– говорится в аукционном описании модели Citroën DS21 Cabriolet Chassis.

Салон этого кабриолета сейчас выглядит несколько старомодно, но этот эксклюзив прошлого не просто привлекает, а открывает страницу истории. Фото: Bonhams

Реставрация и ценовые качели

После выставки авто продали частному владельцу, и его след потерялся до 2006 года, когда машина появилась в Швейцарии. Там за нее взялись специалисты престижной мастерской Atelier Othello, проведшие скрупулезную реставрацию.

Оригинальный двигатель работоспособен, хотя не имеет ни одного экологического уровня типа Евро-1 или Евро-2, стандартизация которых введена с 1992 года. Фото: Bonhams

С тех пор кабриолет несколько раз менял прописку. Интересный нюанс заключается в том, что в конце апреля 2026 года этот экземпляр уже продавали на торгах в Монако за 143 750 евро.

Теперь организаторы рассчитывают выручить за него от 170 до 200 тысяч евро. Уже завтра станет понятно, найдется ли покупатель, готовый переплатить почти 60 тысяч евро за машину, которая сменила владельца менее полугода назад.