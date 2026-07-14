За грузовыми перевозками скрывался еще один бизнес: сколько он брал за проезд в Кишинев

По версии следствия, помимо оптовой торговли и грузовых перевозок, мужчина наладил прибыльный нелегальный бизнес по "продаже" выезда в Молдову.

По данным Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, сначала организатор оценил свои услуги в 25 тысяч долларов США и получил задаток в 2 тысячи гривен.

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От аванса до полной оплаты

Организатор трансфера сообщил клиенту, что необходимо доплатить еще 3 тысячи долларов якобы за оформление документов об инвалидности, которые должны были стать основанием для законного пересечения границы.

После этого окончательная стоимость "маршрута" была определена в 18,5 тысяч долларов. Всего мужчина должен был получить 21,5 тысячи долларов США.

Следствие считает, что обвиняемый действовал в сговоре с неустановленным сотрудником правоохранительных органов. Потенциальному "клиенту" рассказывали, что чиновник на собственном автомобиле перевезет его через пункт пропуска в Кишинев, а также поможет с оформлением документов для дальнейшего пребывания за границей.

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В феврале 2026 года правоохранители задержали подозреваемого сразу после получения всей оговоренной суммы. В настоящее время он находится под стражей. Суд также определил альтернативу в виде залога в размере 632 320 гривен.

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Обвинительный акт на днях направлен в суд. Мужчине инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.