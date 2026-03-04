За изъятые во время обыска деньги следователь из Хмельницкого купил себе машину

Как говорится в сообщении Государственного бюро расследования, этот милиционер еще в 2024 году осуществлял следственные действия по хищению имущества.

При этом сам стал участником хищения, потому что в ходе обысков в Каменце-Подольском изъял у фигуранта производства почти 2,5 млн грн в разной валюте, но не сдал на ответственное хранение.

Вещественные доказательства стали личным имуществом

Арестованные средства положено сдавать на ответственное хранение в соответствии с законом, но следователь этого не сделал. Вот были деньги и вот их не стало...

Применение экспроприированных средств не заставило себя ждать. Часть денег мужчина использовал для приобретения автомобиля, остальные – потратил на личные нужды.

Процессуальные действия против того, кто еще не так давно сам подобные действия проводил. Фото: ГБР

Нарушения обнаружили после увольнения фигуранта из правоохранительных органов. Во время проверки уголовных производств комиссия установила отсутствие арестованных средств.

Скрыть присвоение средств не удалось

Чтобы скрыть недостачу, бывший милиционер передал через знакомых украденную им сумму. В то же время новый следователь по делу во время дополнительной проверки обнаружил несоответствие купюр тем, что были изъяты и должны были храниться как вещественное доказательство.

Бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и в подмене имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.