За неделю китайский бренд XPeng дважды засветился с новинками и заодно утер нос Tesla

Результаты первых суток продаж кроссовера GX превзошли все ожидания менеджеров. Зафиксирован своеобразный рекорд бренда, в ходе которого за 12 часов с момента официального старта было оформлено 24 863 заказа.

Глава Xpeng Group Хэ Сяопен лично прокомментировал эти данные, признав, что такой клиентский отклик стал для него приятной неожиданностью. О таком скачке популярности поведал ведущий китайский ресурс carnewschina.com.

Кроссовер GX во всех версиях соблазнительный

Кроссовер на шесть мест с вариантами BEV и EREV, а также активной подвеской и подруливанием задних колес, многих привлек ценой. Стоимость колеблется от 279 800 юаней (41 100 долларов США) до 359 800 юаней (52 900 долларов США).

При этом более половины покупателей выбрали именно электрическую модификацию. В целом производитель предлагает два варианта силовой установки. И здесь глаза разбегаются – оба варианта соблазнительны.

Xpeng GX предлагается как в версиях электромобилей с расширенным запасом хода (EREV), так и в версиях электромобилей с аккумуляторным питанием (BEV). Фото: Xpeng

Силовой агрегат и запас хода предусматривает:

Версия EREV комплектуется двигателем 1.5T и системой с двумя двигателями. Передний и задний двигатели обеспечивают максимальную мощность 160 кВт (215 л.с.) и 210 кВт (282 л.с.) соответственно. Автомобиль оснащен аккумуляторной батареей емкостью 63,3 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода на полностью электрической тяге CLTC 430 км и комбинированный запас хода 1585 км.

Версия BEV имеет двухмоторный полный привод: оснащен двигателями максимальной мощностью 160 кВт (215 л.с.) и 270 кВт (362 л.с.). Он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 110 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 750 км по шкале CLTC.

имеет двухмоторный полный привод: оснащен двигателями максимальной мощностью 160 кВт (215 л.с.) и 270 кВт (362 л.с.). Он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 110 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 750 км по шкале CLTC. Одномоторный задний привод обеспечивает максимальную мощность 270 кВт (362 л.с.). Использует аккумуляторную батарею емкостью 91,9 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 665 км по циклической управляемости (CLTC).

Все комплектации в базовом исполнении получают пневматическую подвеску с двухкамерной системой и регулировкой демпфирования CDC.

Дебют серийного роботакси

Xpeng Group первой в стране запустила серийное производство роботакси собственной разработки. Новый беспилотный автомобиль уже сошел с конвейера, а коммерческие испытания на дорогах общего пользования стартуют в 2026 году.

Таким образом китайский производитель фактически опередил Tesla, которая только готовит запуск своего Cybercab. Об этом производитель рассказывает на своей странице xpeng.com.

Роботакси без LiDAR

XPeng сделала ставку на более дешевую и простую архитектуру автономного вождения. В отличие от многих конкурентов, новое роботакси не использует дорогие LiDAR-датчики и HD-карты.

Это первый случай в Китае, когда автопроизводитель достиг массового производства роботакса благодаря полноценной собственной разработке. Фото: XPeng

Автомобиль работает на базе системы "чистого зрения" – навигация и анализ дорожной ситуации осуществляются только с помощью камер и искусственного интеллекта.

В компании заявляют, что система соответствует уровню автономности SAE Level 4, то есть машина способна двигаться без вмешательства человека в большинстве дорожных сценариев.



Построили на серийной платформе

Для ускорения запуска XPeng не создавала отдельный автомобиль "с нуля". Роботакси базируется на платформе GX, о которой уже говорилось выше. которую уже используют в серийных моделях бренда.

Впрочем салон полностью адаптировали под формат автономных перевозок. В машине предусмотрены сиденья повышенного комфорта, отдельные дисплеи для пассажиров и изменена конфигурация интерьера без традиционной ориентации на водителя.



Собственные чипы и искусственный интеллект

XPeng также разработала собственные процессоры Turing AI. Именно они отвечают за обработку данных с камер и работу автономной системы.

В компании утверждают, что задержка реакции составляет всего 80 миллисекунд, а вертикальная интеграция – от чипов до программного обеспечения - позволяет существенно снизить себестоимость роботакси.

Когда машины выедут на дороги

Пилотная эксплуатация автономных такси стартует во второй половине 2026 года. XPeng планирует проверить работу систем в реальных условиях и оценить экономику сервиса.

Если испытания будут успешными, уже в 2027 году компания хочет запустить полностью беспилотные перевозки без операторов безопасности в салоне.