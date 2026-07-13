За переправку уклониста в Молдову 19-летний организатор получил семь с половиной лет тюрьмы

За свою роль в схеме он получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Как сообщает Хмельницкая областная прокуратура, события происходили в декабре 2025 года.

По данным следствия, осужденный действовал не в одиночку, а вместе с сообщником. Молодые люди предложили мужчине призывного возраста нелегально покинуть Украину через участок границы в Черновицкой области.

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Брали валюту, цену не завышали

Свои услуги организаторы оценили в 6 тысяч долларов. За эти деньги "клиенту" обеспечили прохождение маршрута сначала по официальным автодорогам, а затем вне их.

В предоставленной схеме предлагался подробный план местности для незаконного пересечения государственной границы с Молдовой и объяснение, как именно это осуществить.

После передачи оговоренной суммы обоих участников схемы задержали правоохранители. Фото: прокуратура Хмельницкой области

Приговор суда суров

На время следствия оба фигуранта дела находились под стражей. Каменец-Подольский горрайонный суд признал 19-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

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Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.



В отношении другого участника уголовного производства расследование продолжается.