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За переправку уклониста в Молдову 19-летний организатор получил семь с половиной лет тюрьмы

Суд вынес приговор жителю Черновицкой области, признанному виновным в организации незаконной переправки военнообязанного через украинско-молдавскую границу вне пунктов пропуска.
Он взялся переправить военнообязанного в Молдову и "заработал" на этом солидно – 7 лет тюрьмы

ФОТО: прокуратура Хмельницкой области|

Деньги организаторы получили, но уже через несколько минут их начали пересчитывать следователи

Валентин Ожго
logo13 июля, 10:10
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За свою роль в схеме он получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Как сообщает Хмельницкая областная прокуратура, события происходили в декабре 2025 года.

По данным следствия, осужденный действовал не в одиночку, а вместе с сообщником. Молодые люди предложили мужчине призывного возраста нелегально покинуть Украину через участок границы в Черновицкой области.

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Брали валюту, цену не завышали

Свои услуги организаторы оценили в 6 тысяч долларов. За эти деньги "клиенту" обеспечили прохождение маршрута сначала по официальным автодорогам, а затем вне их.

В предоставленной схеме предлагался подробный план местности для незаконного пересечения государственной границы с Молдовой и объяснение, как именно это осуществить.

После передачи оговоренной суммы обоих участников схемы задержали правоохранители. Фото: прокуратура Хмельницкой области

Приговор суда суров

На время следствия оба фигуранта дела находились под стражей. Каменец-Подольский горрайонный суд признал 19-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

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Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.


В отношении другого участника уголовного производства расследование продолжается.

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