Как сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, инцидент начался еще в марте этого года. Местный житель разместил в популярной социальной сети Instagram привлекательное объявление о продаже дефицитных автомобильных комплектующих.

Главной приманкой для доверчивых автомобилистов стал руль к популярному кроссоверу BMW X5. На это предложение быстро отозвался житель Волыни, который как раз искал такой атрибут для своей машины.

Как уточнили в полиции Хмельницкой области, продавец сразу взял инициативу в свои руки и заявил, что отправит товар только после полной оплаты. Покупатель, не заподозрив козни, перечислил на карточку незнакомца 20 тысяч гривен.

Классическая схема обмана

Получив кругленькую сумму, псевдобизнесмен резко изменил тон общения. Он начал придумывать разные отговорки, постоянно откладывал дату отправки посылки, а впоследствии вообще потратил чужие деньги на собственные нужды.

Поняв, что никакого руля не будет, обманутый волынян обратился за помощью к стражам порядка. Следователи Хмельницкого районного управления полиции быстро вычислили личность мошенника и собрали необходимую доказательную базу.

Момент оглашения подозрения еще не является приговором, но суд вскоре вынесет свое определение по данному криминальному эпизоду. Фото: из материала следствия

В настоящее время досудебное расследование уже завершено, а обвинительный акт по факту мошенничества направлен в суд. По статье 190 Уголовного кодекса Украины любителю легких денег грозит серьезное наказание, даже до трех лет за решеткой.

Полицейские снова призывают водителей быть максимально осмотрительными при поиске запчастей в интернете. Лучший способ уберечь свои нервы и кошелек – заказывать детали исключительно с услугой наложенного платежа в отделении почты.

Масштабы проблемы поражают

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, автомобильное мошенничество приобретает разные формы. Недавно в Харькове разоблачили дельцов, под видом гуманитарной помощи для ВСУ завезли элитные авто на 9 миллионов гривен и спокойно продавали их на онлайн-площадках.