За рулем, но без лишних движений: BMW запускает продвинутый городской автопилот с 2027 года

Как сообщает официальный прессцентр BMW Group, Новая разработка базируется на втором уровне автономности (SAE Level 2) и работает в тесной связке с фирменной навигацией. Система способна распознавать приоритет проезда, безопасно изменять полосы в плотном трафике и даже самостоятельно преодолевать круговые перекрестки.

Какие модели получат обновление

Приятная новость для будущих владельцев заключается в том, что требуемое железо уже монтируется на заводе как стандартное оснащение. Речь идет о новых электрокросоверах iX3 и iX4, а также все актуальные версии X5, 3 Series и 7 Series.

Чтобы активировать умного помощника, не придется ехать к дилеру или разбирать половину салона. Программное обеспечение просто загрузится в автомобиль через беспроводное обновление, как только функция станет доступной в вашем регионе.

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Как работает BMW Symbiotic Drive

Главной фишкой новой системы стала технология кооперативного вождения. Электроника не просто берет на себя управление, а мягко подстраивается под индивидуальный стиль человека за рулем.

"Расширяя функции частично автоматизированного вождения на городские районы, мы предлагаем клиентам реальное улучшение комфорта",– Йоахим Пост, член правления баварского концерна по развитию.

Водитель может в любой момент вмешаться в процесс– ускориться, притормозить или подрулить, и система примет это совершенно естественно, без резких отключений или панических звуковых сигналов. При этом машина постоянно следит за взглядом человека: если вы отвлеклись на смартфон, автопилот будет мгновенно потребовать вернуть внимание на дорогу.

Легализация и старт продаж

Независимая техническая служба успешно завершила испытания системы в реальных условиях дорожного движения. Технология полностью соответствует обновленным европейским правилам UNECE R171, а официальное утверждение бумаг ожидается в начале 2027 года.

Первой страной, где заработает полноценный городской автопилот станет Германия. Впоследствии географию расширят на другие рынки, поэтому украинским поклонникам марки придется немного подождать официальный релиз этих функций в нашем регионе.

Умные машины еще на заводе

Напомним, баварцы активно внедряют беспилотные технологии не только на дорогах общего пользования, но и на собственных производствах. К примеру, на британском заводе MINI Plant Oxford автомобили самостоятельно съезжают с конвейера и паркуются на логистической площадке.

Благодаря внешним лидерам и камерам, установленным непосредственно в инфраструктуре цехов, готовые машины распознают людей и временные препятствия. Только за прошлый год компания зафиксировала более 53 тысяч таких автоматизированных маневров, что превращает смелую экспериментальную разработку в надежный отраслевой стандарт.