За систематическое превышение скорости могут ужесточить наказание: что анонсировал глава МВД

В Украине могут существенно изменить подход к наказанию водителей за нарушение правил дорожного движения. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что МВД готовит новые предложения об ответственности за систематические нарушения скоростного режима.

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По его словам, соответствующий проект уже находится на финальной стадии подготовки.

Акцент на систематических нарушителях

Комментируя будущие изменения, глава МВД отметил, что одинаковый подход ко всем случаям превышения скорости не всегда справедлив.

“Если превышение скорости на 10 км/ч - это одна история. Когда превышение скорости на 50–80 км/ч - это уже может быть трагедия”, - отметил министр.

Также он привел пример накопления нарушений в течение определенного периода.

“Например, 10 нарушений скорости - и санкции”, - пояснил Клименко.

Что может измениться

Официальных деталей будущего законопроекта пока не обнародовано, однако из заявлений министра можно сделать вывод, что МВД рассматривает внедрение принципа накопительной ответственности.

Вероятно, наказание будет зависеть не только от факта конкретного нарушения, но и от их количества в течение определенного времени.

Среди возможных механизмов:

система штрафных баллов;

повышенные штрафы за повторные нарушения;

временное лишение права управления;

обязательная повторная сдача экзаменов;

дополнительный контроль за водителями, которые систематически нарушают ПДД.

Почему в МВД решили усилить ответственность

По данным правоохранителей, именно превышение скорости остается одной из главных причин ДТП с тяжелыми последствиями.

Особенно опасны случаи, когда водители превышают разрешенную скорость на 50 км/ч и более. В таких ситуациях существенно увеличивается тормозной путь, уменьшается время на реакцию и возрастает риск смертельных аварий.

Именно поэтому в МВД считают, что систематические нарушители должны нести более строгую ответственность, чем водители, которые случайно допустили незначительное превышение.

Когда могут появиться конкретные предложения

Игорь Клименко сообщил, что драфт документа должен быть готов в ближайшее время. После завершения подготовки предложения должны пройти согласование в правительстве и, вероятно, будут переданы на рассмотрение Верховной Рады.

Сейчас никаких новых штрафов или дополнительных санкций для водителей еще не введено. Речь идет лишь о подготовке законодательных изменений, которые могут существенно повлиять на ответственность за систематические нарушения скоростного режима в будущем.

Что это означает для водителей

Если предложенные изменения будут поддержаны законодателями, Украина может перейти к модели, где важным фактором станет не только размер штрафов за превышение скорости, но и регулярность нарушений.

То есть владельцы авто, которые постоянно игнорируют скоростные ограничения и накапливают десятки штрафов с камер автоматической фиксации, будут рисковать получить значительно более строгие наказания, чем это предусмотрено действующим законодательством сегодня.

Главная проблема заключается в том, что штрафы с камер получают не водители, а юридические владельцы авто или директора компаний, по которым зарегистрирован транспорт.