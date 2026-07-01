За сутки стало известно о двух делах, связанных с переправкой уклонистов: одна схема заработка оказалась "законной"

На Волыни прокуроры подготовили для передачи в суд материалы по делу жителя Луцка, которого обвиняют в организации нелегальной переправки военнообязанных в Беларусь.

А в Днепре будут судить местного жителя, который предлагал клиентам выезд за границу через официальный пункт пропуска под видом служебной командировки.

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Луцкий маршрут в Беларусь не сработал

По данным следствия, 30-летний житель Луцка согласился за вознаграждение на собственном автомобиле доставить двух мужчин призывного возраста к украинско-белорусской границе и помочь им незаконно покинуть территорию Украины.

Впрочем, реализовать замысел он не успел. Трансфер оказался неудачным. Автомобиль с водителем и пассажирами правоохранители задержали по дороге к границе.

На Волыни прошла совместная операция Госпогранслужбы, полиции и прокуратуры. Фото: прокуратура Волыни

Теперь мужчина будет отвечать в суде по обвинению в незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

"Командировка" за 15 тысяч долларов

Другую схему раскрыли правоохранители в Днепре. По версии следствия, местный житель предлагал военнообязанным легальный на вид выезд за границу через официальный пункт пропуска.

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Для этого он обещал оформить клиента сотрудником предприятия, которого якобы отправляют в командировку за пределы Украины, обеспечить необходимыми документами и гарантировать беспрепятственный переход границы. Свои услуги организатор оценил в 15 тысяч долларов США.

В мае этого года мужчину задержали во время получения части оговоренной суммы. Фото: прокуратура Днепра

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, а обвинительный акт уже направлен в суд.

В обоих случаях фигурантам инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Если их вина будет доказана, наказание определит суд.