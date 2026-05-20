За украденные у ВСУ грузовики на три года посадили и сразу отпустили

Ввозил делец технику легально, прикрываясь гуманитарными миссиями. А вот дальше все действия с действующим волонтерским движением и благотворительностью имели расхождение.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, схему разоблачили детективы территориального управления БЭБ во Львовской области.

Читайте также Сколько получил делец за продажу "армейских" внедорожников

Ввозил технику как "гуманитарку"

Следствие установило, что в течение января-марта этого года мужчина приобрел за рубежом два самосвала MAN dump truck и тягач DAF truck с прицепом общей стоимостью более 2,1 млн грн.

Для легализации этих средств он приобрел еще одно авто - тягач DAF с прицепом, который также планировал продать. Реализовать задуманное он не успел, поскольку его преступная деятельность была прекращена правоохранителями.

Читайте также Благотворительная организация продала больше автомобилей, чем передала ВСУ

Для ввоза транспорта фигурант использовал документы с ложными данными и оформлял автомобили как гуманитарную помощь якобы для нужд ВСУ. Это позволяло избегать таможенных платежей и упрощало прохождение контроля.

Однако технику военным не передавали. Достоверно установлено, что два самосвала мужчина продал за 10 тыс. долларов США (439,5 тыс. грн).

Несколько выставленных на продажу магистральных тягачей изъяли и теперь по решению суда конфискованы. Фото: БЭБ

Приговор суда

Суд признал обвиняемого виновным по статьям о контрабанде товаров и легализации имущества, полученного преступным путем.

Ему назначили три года лишения свободы с конфискацией имущества и годовой запрет на деятельность, связанную с перемещением товаров через таможенную границу Украины.

В то же время мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Кроме того, обвиняемый добровольно перечислил на нужды ВСУ 350 тыс. грн, чем как будто искупил свою вину.

Даже уже изрядно изношенные самосвалы и тягачи были в спросе, что псевдоволентеру приносило выгоду. Фото: полиция Львовщины

Технику передадут военным

Изъятые транспортные средства решением суда будут переданы на нужды украинских военных.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники Служба безопасности Украины, процессуальное руководство – Львовская областная прокуратура.