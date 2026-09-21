За "зеленый коридор" на границе теперь берут от 14 тысяч долларов и выше: где дешевле

Фигуранты в возрасте 29 и 33 лет предложили клиенту два варианта: через Львовщину в Польшу или через Закарпатье в Румынию. Последний маршрут они называли более дешевым и надежным, уверяя, что там имеют "своих людей".

О разоблачении схемы рассказали в своих релизах СБУ, полиция и прокуратура Львовщины, проиллюстрировав эпизод задержания фотоснимками.

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Mazda должна была довезти до границы

В конце концов мужчина избрал Румынию. По плану его должны были сначала доставить с комфортом на автомобиле Mazda 3 в дом вблизи границы на Закарпатье, где он должен подождет дальнейших указаний.

Для конспирации устроители даже выдали клиенту кнопочный телефон. Конкретный способ пересечения границы должен был сообщиться непосредственно перед выездом. Автомобили подали вовремя, везли с комфортом.

Оплату договорились получать по частям. Сначала военнообязанный передал 400 долларов, а 14 сентября в Яворове – еще 6 тысяч. Таким образом, документированный аванс составил 6400 долларов.

После передачи второй части средств организаторы были задержаны. Фото: из материалов следствия

По данным СБУ, в ходе задержания в порядке статьи 208 УПК Украины произведен обыск у мужчин изъяли деньги, мобильные телефоны, SIM-карты и накопитель с доказательствами возможной противоправной деятельности.

"Трансфер" должен был пройти вне пункта пропуска

Следователи выяснили, что переправку планировалось осуществить через так называемый "зеленый коридор" – вне официальных пунктов пропуска в Закарпатье.

Обеим задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц и по корыстным мотивам.

Досудебное расследование продолжается. Вина подозреваемых должна быть доказана в суде.