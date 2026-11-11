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Заберут "права" без объяснений: через 10 дней в Польше узаконят новое наказание

С 21 ноября в Польше вступают в силу новые правила дорожного движения, предусматривающие обязательное лишение водительского удостоверения за неправильный проезд железнодорожных путей. Такие радикальные изменения коснутся как водителей легковых автомобилей, так и дальнобойщиков, а будут фиксировать нарушения тысячи новых камер и усиленные патрули.
У Польши будут забирать права за нарушения на переездах

ФОТО: Доминик Спалек, innpoland.pl|

Перед пересечением железнодорожного переезда водитель обязан оценить ситуацию и выбрать безопасный маневр.

Валентин Ожго
logo11 ноября, 09:02
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Как сообщает профильное издание 40ton, трехмесячный запрет на управление авто будет применяться в трех конкретных случаях.

Речь идет о выезде на пути на красный свет, попытку проскочить под опускающийся шлагбаум, и выезд на переезд при отсутствии места для завершения маневра.

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Утрата "прав" – самое легкое последствие нарушения

Последний пункт особенно критичен для водителей грузовиков. Если задняя часть длинномерного прицепа останется в зоне переезда через пробку впереди, водитель гарантированно останется без удостоверения.

Это приведет к обязательному лишению водительских прав на три месяца, а также штрафам за превышение скорости свыше 50 км/ч или манипулированию записями тахографа.

Типичный пример, когда водитель длинномерного танкера не предусмотрел запас свободного пространства впереди и создал аварийную ситуацию. Скриншот из записи PKP PLK

Следить за порядком будут не только усиленные экипажи полиции. К системе автоматической фиксации CANARD подсоединят камеры компании PKP, уже установленные на почти трех тысячах переездов по всей стране.

Кроме того, инспекторы Железнодорожной охраны получат полномочия самостоятельно останавливать нарушителей и изымать документы.

Что стало катализатором перемен

Катализатором столь суровых мероприятий стала серия трагических аварий в начале сентября 2026 года. Тогда только через четыре дня произошло четыре столкновения фур с поездами, одно из которых имело смертельные последствия.

Что было известно раньше?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, польские правоохранители сейчас активно борются с опасным поведением на дорогах. В частности, полиция массово изымает права и выписывает штрафы до 5000 злотых за умышленный дрифт на дорогах общего использования.

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