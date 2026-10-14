"Забудьте о больших экранах": босс Bugatti рассказал, как Европе выжить среди китайских авто

Как сообщает издание Carscoops, Глава компании Bugatti Rimac опубликовал в Instagram видеообращение, которое уже собрало более 1,4 миллиона просмотров. В нем он подверг критике современную тенденцию европейских брендов тратить сотни миллионов евро на консультантов, чтобы просто догнать конкурентов из Поднебесной.

Обратно в будущее вместо слепого копирования

Вместо того чтобы устанавливать еще большие дисплеи, убирать физические кнопки и гнаться за скоростью зарядки, Европа должна делать кардинально противоположное. Римац привел в пример интерьер классического британского седана Bentley Arnage.

Он обратил внимание на массивные дефлекторы обдува, приятные на ощупь переключатели, толстые ковры и использование настоящей кожи и дерева. Хотя эта модель выпускалась с 1998 по 2009 год и может показаться кому-нибудь устаревшей, именно синергия этих элементов создает настоящий люксовый автомобиль.

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Швейцарские часы как идеальная бизнес-модель

Мате Римацм сравнивает будущее европейского автопрома со швейцарской часовой индустрией. Он категорически не согласен с тезисом, что производителям нужно производить массовые автомобили абсолютно для всех.

"Мы должны найти свою нишу, как швейцарцы нашли свое часоводство", – отметил топ-менеджер в своем видео. Он подчеркнул, что швейцарские мастера производят всего пять процентов всех часов в мире, но при этом забирают 90 процентов всей прибыли в этой области.

Реакция автомобильного сообщества