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"Забудьте о больших экранах": босс Bugatti рассказал, как Европе выжить среди китайских авто

Генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римац призвал европейских автопроизводителей прекратить копирование китайских электромобилей и сосредоточиться на собственной уникальности. Такой подход должен спасти европейский автопром от упадка, превратив его в нишевый, но сверхприбыльный сегмент вроде швейцарских часов.
Как Европе победить китайские авто: рецепт от босса Bugatti и Rimac

ФОТО: Carscoops|

Мате Римац

Данила Северенчук
logo14 октября, 19:20
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Как сообщает издание Carscoops, Глава компании Bugatti Rimac опубликовал в Instagram видеообращение, которое уже собрало более 1,4 миллиона просмотров. В нем он подверг критике современную тенденцию европейских брендов тратить сотни миллионов евро на консультантов, чтобы просто догнать конкурентов из Поднебесной.

Обратно в будущее вместо слепого копирования

Вместо того чтобы устанавливать еще большие дисплеи, убирать физические кнопки и гнаться за скоростью зарядки, Европа должна делать кардинально противоположное. Римац привел в пример интерьер классического британского седана Bentley Arnage.

Он обратил внимание на массивные дефлекторы обдува, приятные на ощупь переключатели, толстые ковры и использование настоящей кожи и дерева. Хотя эта модель выпускалась с 1998 по 2009 год и может показаться кому-нибудь устаревшей, именно синергия этих элементов создает настоящий люксовый автомобиль.

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Швейцарские часы как идеальная бизнес-модель

Мате Римацм сравнивает будущее европейского автопрома со швейцарской часовой индустрией. Он категорически не согласен с тезисом, что производителям нужно производить массовые автомобили абсолютно для всех.

"Мы должны найти свою нишу, как швейцарцы нашли свое часоводство", – отметил топ-менеджер в своем видео. Он подчеркнул, что швейцарские мастера производят всего пять процентов всех часов в мире, но при этом забирают 90 процентов всей прибыли в этой области.

Реакция автомобильного сообщества

  • Идея отказаться от пошлин или запретов на китайские машины в пользу развития собственной уникальности нашла мощный отклик. Позицию руководителя Bugatti поддержали известные автомобильные журналисты и инфлюэнсеры, в числе которых ведущий Top Gear Крис Гаррис.
  • Даже генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлисер оставил шутливый комментарий под сообщением. Он попросил коллегу не раскрывать секретную стратегию их бренда.
  • Напомним, что ранее многие руководители мировых автоконцернов требовали жестких ограничений для китайских электромобилей. Прислушается ли индустрия к свежему мнению Римаца, покажет лишь время, но его призыв уже заставил многих пересмотреть текущие стратегии.
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