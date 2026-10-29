Забытое сокровище в сарае: найден уникальный Bentley 1928 года, и его цена поражает

Как сообщает издание Motor1, автор YouTube-канала The Bearded Explorer Колин Смит снимал видео о заброшенном имении, когда наткнулся на настоящую мечту коллекционера. Автомобиль десятилетиями стоял нетронутым, сохранив заводской кузов Vanden Plas в удивительно хорошем состоянии.

Сама по себе такая конфигурация – огромная редкость в мире ретро-авто. В период с 1927 по 1931 год компания Bentley выпустила около 720 экземпляров модели 4.5 Litre. Из них всего 204 машины получили кузова от Vanden Plas, а в формате четырехместного турера свет увидели всего 148 штук. Найденный экземпляр принадлежит к самой ранней партии 1928 года, насчитывавшей чуть более полусотни авто.

Почему эта находка так ценна

Довоенные британские спорткары очень редко доживают до наших дней в таком первозданном виде. Деревянные каркасы и тонкие стальные панели обычно гниют в сырых гаражах, поэтому машина, избежавшая пожаров и сохранившая родное железо, автоматически становится сенсацией.

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Под капотом здесь скрывается атмосферный 4,4-литровый двигатель на 110 лошадиных сил. "Эта находка имеет атмосферный мотор, что делает семизначный ценник вполне реальным после реставрации, хотя это и не заоблачные деньги версии Blower ", – отметил Колин Смит, оценивая перспективы машины.

Предварительная проверка показала, что с завода авто уехало в черном цвете, но есть ли нынешняя краска родной, еще предстоит выяснить. Именно бумажная работа и подтверждение оригинальности номеров сейчас главная задача для экспертов.

Адекватный прайс или лотерея

Рынок таких классических автомобилей очень специфичен, и цены на подобные модели могут кардинально отличаться. К примеру, в мае 2026 года на аукционе Broad Arrow подобный экземпляр ушел с молотка примерно за 400 тысяч долларов.

В то же время, в 2021 году на торгах RM Sotheby's машина с идеальной историей и всеми родными номерами потянула на 1,1 миллиона долларов. А рекорд принадлежит версии Semi-Le Mans Tourer, которую в 2013 году продали за фантастические 2,75 миллиона долларов благодаря гоночной родословной.