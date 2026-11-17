Как сообщает издание Motor1, возрожденная марка планирует выпускать свои автомобили на старом заводе в Техасе, а все три машины будут абсолютно идентичны от переднего бампера до средней стойки.

Инженеры сделали ставку на максимальную унификацию, чтобы удержать адекватный прайс. Вся троица разделяет прочную стальную раму, атмосферный четырехцилиндровый двигатель, шестиступенчатую механическую трансмиссию и жестко подключенный полный привод с неразрезными мостами.

Три варианта для разных задач

Базовой моделью стал чисто рабочий пикап T4X, который был оценен в 21 500 долларов. Он имеет двухместную кабину и большую бортовую платформу длиной более двух метров, что идеально подойдет для фермеров или строителей. За 25 000 долларов покупателям предлагают версию T4C с полноценной пятиместной кабиной.

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Для дополнительного пространства для пассажиров грузовой отсек сократили до 137 сантиметров, что ставит его в один ряд с популярным Ford Maverick. Топовым в линейке оказался шестиместный семейный внедорожник S4C со стартовым ценником 28500 долларов. Эта модификация получила укороченный задний свес, что существенно улучшает геометрическую проходимость по бездорожью.

Когда ждать новинки?

Пока компания уже собирает возвратные депозиты в размере 25 долларов, однако до реального производства еще далеко. Пилотная сборка первых рабочих грузовиков запланирована только на 2027 год.

"Первые поставки клиентам ожидаются в конце 2028 или начале 2029 года",– отмечают представители стартапа. Пятиместный пикап и внедорожник станут на конвейер еще позже, хотя точных дат руководство пока не называет.

В общем, сегмент бюджетных грузовиков сейчас переживает настоящий ренессанс, ведь покупатели устали от заоблачных цен на полноразмерные модели. Напомним, раньше мы писали о похожей инициативе от Scion, также готовит доступный пикап для экономных водителей.