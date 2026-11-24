Как сообщает компания Автомагистраль-Юг, на прогонной части сооружения в форме подковы уже устроен финишный второй слой покрытия. На подходах к ней, общая протяженность которых составляет 200 метров, строители заключили последний третий слой асфальтобетона.

Параллельно дорожники позаботились и о местных жителях, устроив средний пласт мелкозернистого асфальта на проезде под новой эстакадой.

" Кстати, эта дорога, длительно находившаяся в аварийном состоянии, полностью отремонтирована, – подчеркивают строители.

Теперь жители Вити-Почтовой, Юровки, Тарасовки и соседних сел смогут удобно попадать на новую кольцевую развязку. Далее через туннель они смогут безопасно разворачиваться в направлении столицы.

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Когда полноценное открытие

Следует напомнить, что первый этап этого масштабного проекта завершили еще летом 2025 года. Тогда для водителей открыли тоннель и кольцевую развязку со стороны Боярки, обеспечивших безопасное движение в сторону Киева.

Сделано уже многое, но последний штрих строители поставят весной. Фото: Автомагистраль-Юг

Финальный аккорд строительства намечен на весну 2027 года. В это время подрядчик уложит верхний слой щебеночно-мастикового асфальтобетона и официально откроет движение новой эстакадой.

Что происходит на других трассах

Как уже сообщалось на нашем сайте, масштабные инфраструктурные работы продолжаются и по другим ключевым направлениям. В частности, на трассе М-06 активно расширяют Северный обход Житомира, где вместо старого асфальта заливают сверхпрочные цементобетонные покрытия.

Кроме того, на Львовщине дорожники вышли на финишную прямую реконструкции важного моста, построенного еще в 1967 году. Старую постройку полностью демонтировали, а полноценное движение новой переправой также планируют запустить уже следующей весной.