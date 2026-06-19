Задержали переправщика, но спрос на нелегальные маршруты за границу никуда не исчез

Организатор предлагал клиентам полный пакет услуг – от трансфера из любого региона Украины до непосредственного сопровождения по приграничной территории. Об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции совместно со следователями полиции области разоблачили 52-летнего местного жителя.

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Он хорошо знал местность и имел свои маршруты

Воспользовавшись ограничениями на выезд мужчин мобилизационного возраста и собственным знанием местности, он организовал незаконные маршруты в Румынию. Свои услуги подозреваемый предоставлял по принципу "под ключ".

Сначала он формировал группы желающих покинуть территорию Украины, лично забирая каждого клиента с места проживания. Затем мужчин доставляли в специально подготовленный дом в приграничном районе.

Для конспирации им приказывали выключать мобильные телефоны и прятаться в автомобилях во время поездок.

Трансфер с переправкой уклонистов через границу уже практически вышел на уровень "от порога до порога". Фото: Нацполиция Украины

Расчет в каждом случае был разным

После сбора группы организатор доставлял её к точке, максимально приближённой к границе. Чтобы затруднить раскрытие, он менял транспортные средства и прокладывал маршрут через труднодоступную лесистую местность.

Стоимость услуг зависела от расстояния и других условий перевозки. Расчет осуществлялся как наличными через посредников, так и путем перевода средств на криптокошелек.

Оперативники зафиксировали противоправную деятельность фигуранта. Совместно с пограничниками правоохранители задержали мужчин при попытке незаконного пересечения границы, а организатора – сразу после получения оплаты.

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Что "светит" подозреваемому

Следователи сообщили подозреваемому о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной схемы.