Задержали переправщика, но спрос на нелегальные маршруты за границу никуда не исчез

ФОТО: Национальная полиция Украины|
Перевозчика задержали именно в тот момент, когда он получил деньги за услугу
Организатор предлагал клиентам полный пакет услуг – от трансфера из любого региона Украины до непосредственного сопровождения по приграничной территории. Об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции совместно со следователями полиции области разоблачили 52-летнего местного жителя.
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Он хорошо знал местность и имел свои маршруты
Воспользовавшись ограничениями на выезд мужчин мобилизационного возраста и собственным знанием местности, он организовал незаконные маршруты в Румынию. Свои услуги подозреваемый предоставлял по принципу "под ключ".
Сначала он формировал группы желающих покинуть территорию Украины, лично забирая каждого клиента с места проживания. Затем мужчин доставляли в специально подготовленный дом в приграничном районе.
Для конспирации им приказывали выключать мобильные телефоны и прятаться в автомобилях во время поездок.
Трансфер с переправкой уклонистов через границу уже практически вышел на уровень "от порога до порога". Фото: Нацполиция Украины
Расчет в каждом случае был разным
После сбора группы организатор доставлял её к точке, максимально приближённой к границе. Чтобы затруднить раскрытие, он менял транспортные средства и прокладывал маршрут через труднодоступную лесистую местность.
Стоимость услуг зависела от расстояния и других условий перевозки. Расчет осуществлялся как наличными через посредников, так и путем перевода средств на криптокошелек.
Оперативники зафиксировали противоправную деятельность фигуранта. Совместно с пограничниками правоохранители задержали мужчин при попытке незаконного пересечения границы, а организатора – сразу после получения оплаты.
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Что "светит" подозреваемому
Следователи сообщили подозреваемому о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной схемы.