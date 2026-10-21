Заказываете номера онлайн: в МВД назвали ошибку, по которой заказ отменят

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, Удобный онлайн-сервис выбора цифровых комбинаций имеет один важный нюанс, который часто игнорируют пользователи. При просмотре и резервировании желаемых символов необходимо четко указывать категорию своего транспорта, ведь от этого зависит физический формат будущей таблички.

Дело в том, что государственные знаки существенно отличаются по форме и конструктивным особенностям. Привычные прямоугольные пластины штампуют исключительно для легковых машин, грузовиков, автобусов и прицепов. Вместо этого квадратные номера предназначены строго для двухколесной техники.– мотоциклов, мопедов или трициклов.

Если в электронном сервисе случайно кликнуть не на тип транспорта, желанная комбинация цифр закрепится за другим форматом. Соответственно, когда вы приедете на регистрацию, администратор физически не сможет выдать вам квадратный номер для установки на обычный седан.

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Как не потерять желаемые цифры

Чтобы избежать бесполезной поездки в учреждение, перед подтверждением заявки всегда проверяйте выбранную категорию. Убедитесь, что заказываете прямоугольную форму для автомобиля, а не квадратную для мототехники.

Забронированный номерной знак хранится в выбранном сервисном центре МВД в течение 15 календарных дней,

– напоминают в ведомстве.

Именно в этот двухнедельный срок следует успеть приехать с документами и завершить регистрационное действие.

Цифровка услуг продолжается

Напомним, ранее мы писали о том, как расшифровать статусы в мобильном приложении. Е-запись. Это приложение позволяет быстро занять очередь в сервисный центр со смартфона, а авторизация через Действие. Подпись надежно защищает систему от посторонних вмешательств и мошенников.

Также следует помнить, что через Кабинет водителя сейчас можно не только забронировать номера, но полностью перерегистрировать транспортное средство. Пользователи могут самостоятельно отслеживать каждый этап обработки заявки.– от проверки в реестрах до получения почтового трек-номера готового свидетельства.