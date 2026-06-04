Заказывал в Европе, продавал в Украине: на Тернопольщине разоблачили схему с гуманитарными авто

Задержанному мужчине сообщили о подозрении в контрабанде транспортных средств. По данным следствия, вместо передачи военным автомобили продавались частным покупателям.

Общая стоимость незаконно ввезенных транспортных средств превышает 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре и Главном управлении Нацполиции области.

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Какие автомобили покупали в Европе

По версии следствия, 57-летний житель Чертковского района в течение июля-декабря прошлого года организовал схему ввоза автомобилей из стран Евросоюза.

Для этого он подыскивал транспорт на зарубежных интернет-площадках. Среди автомобилей, фигурирующих в деле, правоохранители называют Volvo XC90, Mitsubishi L200, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger XLT Thunder и микроавтобусы Volkswagen серии Transporter.

Всего, по данным следствия, удалось задокументировать ввоз таким образом в Украину семи транспортных средств.

Автомобили заранее подбирались для продажи под конкретный спрос марок и моделей. Фото: полиция Тернопольщины

На границе автомобили становились "гуманитаркой"

Чтобы избежать таможенных платежей, автомобили декларировали как гуманитарную помощь для нужд ВСУ.

Для перемещения транспорта через границу подозреваемый привлекал людей, которые не были осведомлены с настоящей целью сделки. По данным прокуратуры, для перегона автомобилей использовались наемные водители, в частности женщины.

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Документы для таможенного оформления содержали ложные сведения о назначении транспортных средств. При этом представители благотворительных организаций, чьи реквизиты использовались при оформлении, могли не знать об истинном замысле организатора схемы.

Вместо фронта – продажа клиентам

После ввоза на территорию Украины автомобили не передавались военным подразделениям или гуманитарным организациям.

По данным следствия, транспорт доставляли в Чертковский район, после чего использовали для собственных нужд или продавали через налаженную схему сбыта.

Фигурант дела, вероятно, планировал и дальше активно развивать свой бизнес, но не сложилось. Фото: прокуратура Тернопольщины

Прокуратура отмечает, что два последних автомобиля подозреваемый реализовал постоянным клиентам за 8,1 тысячи долларов США.

Что грозит фигуранту

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины – контрабанда подакцизных товаров в значительном размере.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУНП в Тернопольской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в области и процессуального руководства Тернопольской областной прокуратуры.