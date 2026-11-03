Замена для Yaris и Corolla Cross: Toyota вывела на тесты загадочный электрокроссовер

Как сообщает издание Autoevolution, на дорогах общего пользования был замечен очень необычный тестовый автомобиль. Инженеры Toyota взяли кузов от знакомого кроссовера, существенно укоротили ему колесную базу, задрав подвеску и прицепили забавные круглые фары, которые вообще не вписываются в фирменный дизайн.

Из-под днища прототипа откровенно смотрится массивная высоковольтная батарея, а отсутствие выхлопной трубы прямо указывает на электрическую природу тестового образца. Журналисты уверены, что перед нами не предсерийный концепт, а чисто рабочая лошадка для обкатки новейшей архитектуры.

Универсальность вместо компромиссов

Главная идея японцев заключается в создании единой платформы, которая сможет без проблем принимать как чисто электрические, так и силовые гибридные установки. Разработчики поставили перед собой сложную задачу: разместить большую батарею для электрокаров так, чтобы она не мешала установке традиционных двигателей и бензобаков в гибридных версиях.

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Такой подход должен исправить ошибки нынешней архитектуры e-TNGA, которая откровенно отстает на фоне конкурентов из-за устаревшей 400-вольтовой системы. Ожидается, что новая база получит современный 800-вольтовый стандарт, который обеспечит сверхбыструю зарядку и лучшую эффективность.

Новый гибридный мотор и экономия

Параллельно с электрической начинкой Toyota готовит совершенно новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель. Он будет доступен как в атмосферном, так и в беспокоящемся вариантах, а его главной фишкой станет необычайная компактность.

Благодаря меньшим габаритам двигателя и гибридных узлов, дизайнеры смогут сделать капот ниже, что существенно улучшит аэродинамику. В комплексе с уменьшенным трением деталей это должно снизить расход топлива не менее чем на 15 процентов.

Свобода выбора для водителей

Руководство бренда продолжает реализовывать свою стратегию: вместо того чтобы слепо подчиняться политикам и насильно пересаживать всех на электромобили, компания хочет дать покупателям выбор. Ведь если в Северной Европе массово скупают "электрички", то в других регионах водители до сих пор предпочитают бензин или гибриды.