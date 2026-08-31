Замена ID. 4: Volkswagen в скором времени представляет электрический ID. Tiguan

ФОТО: YouTube Autogefühl|
Прототип Volkswagen ID. Тигуан
Немецкий автопроизводитель решил отказаться от концепции отдельного дизайна для линейки электрокаров и возвращается к привычному стилю своих кроссоверов. Как пишет Carscoops, Первый подробный обзор предсерийного прототипа появился на YouTube-канале Autogefühl. Новый электрический SUV должен полностью заменить на рынке текущие ID.4 и ID.5.
Если первые прототипы прятали под знакомыми кузовными панелями ID.4, то новый прототип уже готовый серийный металл. Изменения оказались куда более радикальными, чем ожидалось – автомобиль получил более вертикальную посадку, высокий капот и в общем более грубый силуэт, напоминающий традиционный Tiguan с ДВС.
Мускулистый дизайн и отказ от овальных форм
Впереди новый ID. Tiguan отличается оригинальным светодиодным блоком, выразительной световой полосой и уникальными дневными ходовыми огнями. Классической радиаторной решетки здесь нет – Ее роль выполняет массивная черная вставка в нижней части бампера. Профиль кузова получил более выразительные оконные линии и крепкие черные рейлинги на крыше.
Корма электромобиля также кардинально отличается от плавных линий ID.4 или купевидного ID.5. Вместо закругленной оптики появились угловатые фонари с двойным квадратным световым рисунком, придающим корму визуальную ширину и солидность.
Преимущества платформы MEB+
- В основе новинки лежит обновленная архитектура MEB+. Модель должна получить большие аккумуляторные блоки по сравнению с нынешними батареями на 58 кВт-ч и 79 кВт-ч.
- Кроме роста запаса хода инженеры готовят повышение мощности быстрой зарядки постоянным током (DC).
- Текущий предел в 175 кВт уже отстает от свежих китайских конкурентов, поэтому обновленная платформа позволит пополнять энергию на скоростных станциях заметно быстрее.