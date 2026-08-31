Замена ID. 4: Volkswagen в скором времени представляет электрический ID. Tiguan

Немецкий автопроизводитель решил отказаться от концепции отдельного дизайна для линейки электрокаров и возвращается к привычному стилю своих кроссоверов. Как пишет Carscoops, Первый подробный обзор предсерийного прототипа появился на YouTube-канале Autogefühl. Новый электрический SUV должен полностью заменить на рынке текущие ID.4 и ID.5.

Если первые прототипы прятали под знакомыми кузовными панелями ID.4, то новый прототип уже готовый серийный металл. Изменения оказались куда более радикальными, чем ожидалось – автомобиль получил более вертикальную посадку, высокий капот и в общем более грубый силуэт, напоминающий традиционный Tiguan с ДВС.

Мускулистый дизайн и отказ от овальных форм

Впереди новый ID. Tiguan отличается оригинальным светодиодным блоком, выразительной световой полосой и уникальными дневными ходовыми огнями. Классической радиаторной решетки здесь нет – Ее роль выполняет массивная черная вставка в нижней части бампера. Профиль кузова получил более выразительные оконные линии и крепкие черные рейлинги на крыше.

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Корма электромобиля также кардинально отличается от плавных линий ID.4 или купевидного ID.5. Вместо закругленной оптики появились угловатые фонари с двойным квадратным световым рисунком, придающим корму визуальную ширину и солидность.

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