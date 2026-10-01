Замена старым М113 и МТ-ЛБ: Финляндия и Швеция покупают новейшие гусеничные вездеходы Patria TRACKX

Как сообщает издание hartpunkt, первые отгрузки техники начнутся уже в 2027 году. После получения машин обе скандинавские страны проведут серию национальных и совместных полевых тестов для оценки реальных возможностей платформы в боевых условиях.

Финская сторона закупает не только сами транспортные средства, но и полный пакет вспомогательных услуг, подписав письмо о намерениях по поводу предстоящих серийных поставок. Швеция пока берет машины исключительно для оценки и испытаний в рамках отдельных соглашений с разработчиком.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

" Переход от разработки к закупкам является важной вехой Patria TRACKX. Это позволяет Финляндии и Швеции начать комплексные полевые испытания транспортного средства, одновременно укрепляя сотрудничество по совместной гусеничной мобильности. Мы видим большой потенциал для более широкого многонационального сотрудничества вокруг общей платформы гусеничной машины, – говорит исполнительный вице-президент Patria Юсси Ярвинен.

Технические фишки и оснастка

Вездеход TRACKX разработан финским оборонным концерном Patria в рамках европейской программы FAMOUS. Машина ориентирована на весовой класс от 13 до 18 тонн и позиционируется как современная и доступная альтернатива нынешним легким гусеничным броневикам.

Производитель отмечает, что за последние годы прототипы прошли жесткие тесты на снегу, в грязи и лесах. Главными фишками конструкции стали чрезвычайно широкие резиновые гусеницы, низкий центр тяжести и независимая гидропневматическая подвеска каждого катка, что обеспечивает мягкую езду даже по сложному рельефу.

Машина уже прошла все сезонные заводские испытания, а теперь военные двух стран должны подвергнуть Patria TRACKX собственной муштре с самыми тяжелыми условиями эксплуатации. Фото: Patria

Внутри бронетранспортера обустроено боевое отделение на 10 десантников со взрывостойкими креслами, а пол сделан почти ровным благодаря отказу от торсионов. За динамику отвечает совершенно новая трансмиссия HSWL 076, специально для этого проекта разработанная немецкая группа Renk.

Пустой вес машины составляет 12 тонн, при этом она способна брать на борт до 3,5 тонн полезной нагрузки. При необходимости на крыше можно легко установить крупнокалиберный 12,7 мм пулемет, что делает платформу максимально универсальной для различных типов миссий.

Ожидается, что полноценное серийное производство Patria TRACKX стартует между 2027 и 2028 годами. У этого проекта есть все шансы существенно обновить парк легкой бронетехники европейских армий, отправив на пенсию ветеранов Холодной войны.