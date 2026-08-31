Заменил батарею за $8 тысяч: 10-летний Nissan Leaf теперь проезжает более 400 километров

Об этом необычном проекте рассказал YouTube-блогер MahlerCapital. Как пишет Supercar Blondie, новая батарея VIVNE стоила ему чуть меньше 8 тысяч долларов, а установку он выполнил самостоятельно.

Старый Leaf зимой проезжал всего 60 км.

Nissan Leaf первого поколения в свое время стал одним из основных электромобилей массового рынка. В Украине эта модель вообще имеет особый статус. Auto24 ранее исследовал, какие электромобили украинцы покупали за последние 10 лет, и Leaf долгое время оставался самой массовой электричкой на украинском рынке.

Но у старых Leaf есть известная особенность. Батарея ранних версий не имела полноценной системы активного термоменеджмента, поэтому ее состояние сильно зависит от температуры и условий эксплуатации.

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В случае этого автомобиля деградация зашла настолько далеко, что в холодную погоду он мог проехать всего около 60 км. Для городских поездок этого может хватать, но нормальное путешествие на такой машине уже превращается в логистический квест.

Так что перед владельцем встал простой вопрос: продавать 10-летний Leaf или попытаться вернуть ему нормальный запас хода. Он избрал второй вариант.

Вместо 30 кВтч установили 62

Владелец не стал менять старую батарею на аналогичную. Он установил аккумулятор VIVNE емкостью 62 кВтч.

То есть запас энергии увеличился более чем вдвое по сравнению со штатными 30 кВтч. По сути, старый Leaf получил батарею, которая по емкости уже соответствует гораздо более современному электромобилю.

Интересно, что сегодня Nissan сам предлагает Leaf с гораздо более крупными аккумуляторами. Новое поколение модели получило батареи на 52 и 75 кВтч, а максимальный заявленный запас хода составляет 604 км. О новом Nissan Leaf с запасом хода более 600 км Auto24 рассказывал после его дебюта.

То есть владелец 10-летнего Leaf фактически сделал что-то вроде собственной модернизированной версии автомобиля.

Батарею пришлось устанавливать самостоятельно

Замена аккумулятора оказалась не такой простой, как может показаться.

Сначала нужно было отключить 12-вольтовую батарею, вытащить сервисный разъем и демонтировать старый высоковольтный аккумулятор.

Новая батарея оказалась физически выше штатной из-за другой конструкции и большей плотности элементов. Поэтому комплект предусматривал специальные проставки и более длинные болты.

Все это владелец сделал сам. Именно работа своими руками позволила ему сэкономить часть средств, хотя сама батарея все равно обошлась почти в $8 тысяч.

Конечно, повторять подобный эксперимент без соответствующих знаний не стоит. Высоковольтная батарея электромобиля– совсем не тот компонент, с которым можно экспериментировать по принципу "посмотрим, что будет".

После замены Leaf показал 260 км уже на 44% заряда.

Первый результат после установки новой батареи оказался очень красноречивым.

На приборной панели автомобиль показал около 260 км прогнозируемого запаса хода, хотя батарея была заряжена лишь на 44%.

Но еще интереснее то, что происходило дальше. По словам владельца, после шести месяцев эксплуатации автомобиль стабильно демонстрировал более 400 км реального запаса хода.

Напомним, что до модернизации зимой этот самый Leaf проезжал около 60 км.

То есть разница получилась огромной. Вместо старой электрички, пригодной преимущественно для коротких городских поездок, владелец получил автомобиль, на котором уже можно планировать более длинные маршруты.

Не каждому электромобилю нужна новая батарея

При этом важно не воспринимать эту историю как доказательство того, что батарея любого старого электромобиля обязательно нуждается в замене.

Деградация сильно зависит от конкретной модели, химии аккумулятора, температуры, способа зарядки и условий эксплуатации. Иногда батарея после большого пробега теряет относительно немного емкости.

Например, Auto24 рассказывал о владельце Chery Tiggo 3xe, проехавшем более 123 тысяч километров. Его батарея за это время деградировала примерно на 9– 10%, хотя сам автомобиль уже успел получить несколько других проблем, включая редуктора. Об опыте эксплуатации Chery Tiggo 3xe после более чем 120 тысяч километров мы писали отдельно.

Поэтому перед дорогостоящей заменой аккумулятора следует сначала проверить его фактическое состояние.

Стоит ли вкладывать $8 тысяч в старый Leaf

В случае MahlerCapital ответ, похоже, положительный. За почти $8 тысяч он не просто восстановил старую батарею, а получил аккумулятор более чем вдвое большей емкости.

Конечно, это не означает, что такая операция автоматически выгоднее покупки другого электромобиля. Следует учитывать стоимость самого Leaf, цену батареи, работу по ее установке, совместимость электроники и остаточный ресурс других компонентов автомобиля.

Но история показывает важную вещь: деградация батареи не обязательно означает конец жизни электромобиля.

Особенно это актуально для Nissan Leaf, которых в Украине очень много. Машина имеет более простую конструкцию, чем многие современные электромобили, а потому для нее появляются различные варианты ремонта и модернизации.

И если 10-летний Leaf после замены батареи может проезжать более 400 км, вопрос "сколько проживет электромобиль" уже стоит задавать несколько иначе. Возможно, через несколько лет владельцу не придется продавать подержанную машину. Достаточно будет заменить ее главный дорогостоящий компонент и продлить эксплуатацию еще на многие годы.