Заменит тракториста в поле: автономный робот Vermeer поразил результатами 24-часового теста

Как сообщает Vermeer Agriculture на своей странице в YouTube компания переходит от коротких демонстраций к серьезным испытаниям на выносливость.

Во время последних заездов гусеничная машина должна была собрать 300 единиц тюкованого корма, однако остановилась на отметке 257 только потому, что на поле просто закончились запасы.

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… и плюс полная автоматизация процесса

Главная фишка Bale Hawk заключается в полной автоматизации наиболее рутинной работы. Машина самостоятельно находит разбросанные полем тюки, загружает по три штуки за раз и увозит их в заранее определенную точку складирования.

Средняя скорость составила около 10,7 тюка в час, что может показаться не слишком большим показателем опытного водителя. Но здесь работает другая математика: робот не устает, не требует перерывов на обед и может спокойно работать ночью, компенсируя скромную скорость продолжительностью смены.

Автономный Bale Hawk от Vermeer собирает по 3 тюка одновременно и самостоятельно транспортирует их до точки складирования. Фото: Vermeer

Бережное отношение к урожаю

Интересно, что инженеры Vermeer отказались от традиционных металлических шипов для накаливания. Вместо этого робот использует систему конвейерных лент, аккуратно подхватывающих груз и перемещающих его на платформу.

" Такой метод загрузки помогает поддерживать идеальную форму и плотность тюков, ведь мы не повреждаем их структуру, – уточняют представители компании-разработчика.

Когда ждать в продаже

Первые образцы этой модели начали тестировать на полях штата Айова еще несколько лет назад. Разработчики постоянно усовершенствуют систему дистанционного мониторинга, чтобы фермер мог управлять процессом со смартфона, занимаясь другими делами.

Несмотря на очевидный прогресс и успешные суточные тесты, компания пока не объявляет официальные даты старта продаж. Пока Bale Hawk остается концептом, но последние испытания четко показывают, что эра беспилотной агротехники уже на пороге.