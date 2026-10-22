Запас хода впечатляет: BMW вывела на тесты свой первый электрический универсал 3 Series

Как сообщает издание Motor1, прототип будущей модели проходит финальные испытания в камуфляже, который уже почти не скрывает особенностей кузова. Логика подсказывает, что передняя часть авто будет идентичной седана i3. Для экономии на производстве, а вот от средней стойки дизайн получит свою идентичность.

Судя по шпионским видео, заднее стекло больше не будет открываться отдельно от дверцы багажника. Ранее такую же фишку потерял и больший универсал 5 Series Touring, что инженеры объяснили борьбой за лучшую аэродинамику, а не банальным сокращением издержек.

Космический салон и конец эпохи iDrive

Когда новинка дебютирует в следующем году, она позаимствует у седана почти всю электронику, включая огромный 17,9-дюймовый центральный сенсорный экран. Традиционную приборную панель заменит система Panoramic Vision – проекция на всю ширину лобового стекла, выводящую ключевые данные прямо перед глазами водителя. Водителям будет предложен опциональный 3D-проекционный дисплей и расширенные возможности настройки виджетов.

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Запас хода и скорость зарядки

Дальнобойность станет главным козырем модели, ведь владельцы универсалов обычно любят путешествовать на большие расстояния. Родственный седан способен проехать до 912 километров на одном заряде по циклу WLTP, однако более тяжелый и менее обтекаемый кузов Touring немного уменьшит этот показатель.

Несмотря на это, архитектура будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью до 400 кВт. При идеальных условиях на терминале достаточно постоять всего 10 минут, чтобы пополнить батарею на 400 км пробега.

Будет ли бензиновая альтернатива?

Для поклонников классических моторов есть хорошие новости, ведь в Мюнхене серьезно рассматривают возможность выпуска бензинового преемника актуальной 3 Series Touring. Проект под внутренним индексом G51 будет базироваться на платформе CLAR и получит бензиновые и плагин-гибридные установки.

А вот дизельных двигателей под капотом универсала ждать не стоит. Компания уже убрала агрегаты на тяжелом топливе из линейки нового седана, поэтому возвращать их ради одной модификации кузова нет никакого смысла.

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