"Подарок для путина" с эвакуационными автомобилями растянулся на 540 метров

Деньги на это собирали в Чехии и Словакии, начиная с сентября прошлого года. Равнодушных не было, суммы поступали разные. Люди донатили от всего сердца. Об этом говорится в сообщениях на ФБ-странице организаторов проекта.

Планировалось приобрести не менее 50 машин. Однако тем планам не суждено было сбыться, потому как донатов поступило значительно больше, и в Украину отправлено 72 эвакуационные машины.

Такое количество техники по железной дороге везти дешевле

Эвакуационные автомобили отправляли в Украину по железной дороге. Поезд с автомобилями имел длину 540 метров, а его общий вес достигал 930 тонн.

Такого масштаба перевозок эвакуационных машин для украинских армейских медков чешская железная дорога, как и украинская, еще не знали. Скриншот: Авто24

По прибытии к месту передачи, авто распределили между подразделениями и службами, которые занимаются эвакуацией раненых.

Всего в транспортировке машин по Украине участвовали девять конвоев. В течение четырех дней они передавали технику в различные прифронтовые города. Машины были заправлены "под горловину" еще в Чехии.

Только топливо для всех автомобилей обошлось "Dárek pro Putina" в более 140 000 крон, что в конвертации будет 292 517 гривен.

Последние автомобили передали вблизи Харькова. Именно там работают подразделения, которые используют санитарные машины для эвакуации раненых с прифронтовых территорий.

После передачи техники волонтеры возвращаются в Чехию.

Сбор средств продолжается

В "Dárek pro Putina" отмечают, что закупки и сбор средств не прекратились. Кампанию продолжают, чтобы приобрести дополнительные автомобили.

Очередную миссию в обеспечение армейских подразделений машинами эвакуации раненых завершено, но начато новую. Фото: Dárek pro Putina

Организаторы отметили, что все автомобили приобретены за средства доноров. В новом сборе также принимают участие люди из Чехии и Словакии.