"Запорожец" превратили в мини-Hummer: самодельный автомобиль берет родословную в Днепре

Из самодельных автомобилей встречаются проекты, поражающие мощность двигателя или сложность конструкции. Но иногда достаточно подержанного советского автомобиля, нескольких металлических труб и нестандартного взгляда на привычные вещи.

Именно так появился необычный мини-внедорожник, напоминающий уменьшенную копию Hummer. Об этом говорится в публикации украинского самобытного и талантливого мастера автомобильных решений Андрея Воловицкого в Facebook-сообществе "Авто поделки, самодельная авто мото техника своими руками".

Андрей Воловицкий из Днепра, известный среди автомобильных энтузиастов как коллекционер и конструктор самодельной техники. Еще в 2018 году о его необычном автомобиле писало местное издание Gorod.dp.ua, называя машину "Хаммеренко". По словам автора проекта, история переработки началась примерно за 10-15 лет до его недавнего рассказа в Facebook.

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Узнали? Но это не реплика Hummer, а ЗАЗ-968, сделанный не в Запорожье, а в Днепре. Фото: Андрей Воловицкий



Вместо реставрации – совершенно другая конструкция

Исходной точкой стал старый ЗАЗ-968, который уже успел поработать и перевезти немало мешков с картошкой. Восстанавливать его в оригинальном виде мастер не стал: вместо этого решил использовать имеющиеся в гараже металлические трубы разного сечения.

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Из них изготовили пространственную раму – основу будущего автомобиля. Именно она позволила отойти от силуэта обычного "Запорожца" и создать машину с характерными для внедорожников прямыми линиями, высокими бортами и открытым салоном.

Наружные панели также производились под новую конструкцию. В проекте использовали пластик и рифленый алюминий, что позволило сформировать необычный кузов без необходимости воспроизводить заводские формы ЗАЗ-968.

Это не чертеж из кульманов КБ, где годами конструкторы вырисовывали будущие модели автомобилей, а сделанные от руки в тетради в клетку графические образы двухместного "Запорожца". Графика: Андрей Воловицкий

Впереди установили массивный защитный бампер, вертикальную решетку, круглые фары и дополнительные световые приборы над лобной частью. Открытую конструкцию дополнили трубчатым каркасом, визуально напоминающим силовую защиту и дуги безопасности внедорожной техники.

В результате получился небольшой автомобиль с довольно грубой внешностью. В то же время, это не копия конкретной модели Hummer, а авторская интерпретация ее узнаваемого стиля.

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База от "Запорожца": двигатель сзади и задний привод

Несмотря на радикальные изменения внешности, мастер не отказался от всех оригинальных агрегатов. По обнародованному описанию проекта автомобиль сохранил двигатель, механическую коробку передач, подвеску и рулевое управление от ЗАЗ-968.

Силовой агрегат расположен позади – так же, как у базового автомобиля. Это одна из главных конструктивных особенностей, отличающая поделку от традиционных рамных внедорожников с передним расположением двигателя.

Инженерное видение, дизайнерские решения Андрея Воловицкого и его стремление создать эстетически и технически взвешенный продукт рыночного спроса убеждают, что Украина действительно имеет таланты. Коллаж: Авто24

По имеющимся данным, технические характеристики машины ЗАЗовские. Здесь тот же карбюраторный двигатель кормового размещения объемом 1,2 л и силовым потенциалом 45 л. с. Привод также задний, а коробка классическая – механическая. Подвеска и рулевая система оригинальные – от ЗАЗ-968.

Эти параметры приведены в описаниях проекта, однако независимых измерений динамики, расхода горючего или максимальной скорости в открытых материалах нет.

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Важно и то, что внешность внедорожника не означает наличия полного привода. По доступным данным, машина имеет задний привод, поэтому называть ее полноприводным автомобилем или приравнивать ее проходимость к серийному Hummer было бы неправильно.

Это действительно приключенческий автомобиль, хотя без полного привода. Фото: Андрей Воловицкий

Простой салон и минимум лишнего

Отдельного внимания заслуживает наружное оформление ходовой части. На фотографиях видны широкие шины, колесные диски с белыми ободами и открытые элементы подвески. Такое сочетание усиливает впечатление от автомобиля, хотя само по себе не позволяет определить его реальные возможности на бездорожье.

Салон выполнен в простом утилитарном стиле. Здесь нет попыток воспроизвести комфорт современного легкового автомобиля: открытый кузов, отдельные сиденья, минималистическое оформление и конструктивные элементы, оставленные на виду, соответствуют общей концепции поделки.

По словам автора, машина некоторое время ездила по Днепру, выезжала в окрестные лесополосы и участвовала в авторетрошоу. Впоследствии автомобиль отправился работать на территорию большого заповедника. Дальнейшая судьба проекта требует уточнения.

Основная агрегатная комплектация здесь от ЗАЗ-968, а все остальное – с мира по нитке и плюс собственная фантазия сочетания всего в одно гармоничное целое. Фото: Андрей Воловицкий

Не серийный автомобиль, а пример технического творчества

История этого мини-Hummer интересна, прежде всего, тем, что мастер не пытался сделать из старого ЗАЗа скоростной спорткар или дорогостоящую реплику американского внедорожника. Он использовал доступные материалы и агрегаты для создания машины с собственным характером.

Подобные проекты демонстрируют другую сторону автомобильного хобби: здесь важны не только заводские характеристики, но и умение спроектировать раму, компоновать узлы, производить кузовные панели и приспосабливать знакомую технику к новому замыслу.

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ЗАЗ-968 в свое время являлся массовым и относительно простым автомобилем. В этом случае его агрегаты получили совсем другое содержание – вместо компактного кузова с округлыми формами появилась открытая машина с геометрическим силуэтом и выразительной внедорожной стилистикой.

И хотя по техническим характеристикам этот самодельный автомобиль не претендует на уровень настоящего Hummer, у него есть другое преимущество: это уникальная конструкция, созданная руками украинского мастера. А главная интрига состоит в том, сколько именно оригинальных решений пришлось реализовать, чтобы подержанный "Запорожец" превратился в такой необычный автомобиль.