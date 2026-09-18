Заправка за 5 минут и ни одного выхлопа: Toyota раскрыла характеристики водородного пикапа Hilux

Как сообщает Motor1, на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере Toyota раскрыла планы по своему будущему пикапу на водородных топливных элементах (FCEV). Машина построена на базе актуального девятого поколения Hilux, но вместо привычного дизеля под капотом будет работать технология от седана Mirai.

Таким образом, он будет выполнять роль рабочей лошадки, которая вообще не загрязняет воздух – из выхлопной трубы будет капать только чистая вода. При этом не нужно часами стоять у розетки. Заправка водородом занимает от трех до пяти минут, что сопоставимо с обычным визитом на классическую АЗС.

Водород против батареек

Водородный Hilux сможет проезжать около 400 километров на одном баке и тянуть за собой прицеп весом 2,5 тонны. Для сравнения, чисто электрическая версия пикапа имеет более скромный запас хода в пределах 245 километров и тянет чуть больше 2 тонн. Разница в 500 килограммов на крюке– это решающий аргумент для фермеров или строителей, ежедневно перевозящих тяжелое оборудование.

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Когда ждать на дорогах

Первыми клиентами в 2028 году станут европейские корпоративные парки. Протестировать технологию на выносливость японцы планируют еще раньше – специальная версия водородного Hilux поедет покорять ралли Дакар уже в 2027 году.

Что касается Украины, то главным препятствием для таких авто остается инфраструктура. Пока в Европе работают около 200 водородных заправок, у нас эта сеть отсутствует. Поэтому в ближайшие годы украинским фанатам пикапов придется полагаться на проверенные временем двигатели внутреннего сгорания.