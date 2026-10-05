Заправляет шесть машин одновременно: чешская армия получит новейшие топливозаправщики Tatra Phoenix 8x8

Серийная отгрузка этих 18-тонных гигантов, способных одновременно заправлять до шести единиц техники, стартует уже в 2027 году.

Как сообщает профильный портал czdefence.cz, разработкой и поставкой этой спецтехники занимается целый консорциум компаний. Интегратором и конечным поставщиком выступает фирма Karbox, шасси совместно создали Tatra Defence Systems и Tatra Trucks, а саму цистерну спроектировал завод KOBIT.

С многотопливным двигателем

В основе машины лежит самая свежая генерация грузовика Phoenix адаптирована под строгие армейские требования. Под капотом работает 390-киловаттный многотопливный двигатель PACCAR MX-13 стандарта Euro 3, соединенный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison 4500 и дополнительной раздаточной коробкой Tatra.

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Здесь разработчики за основу приняли Tatra Phoenix 8x8 третьего поколения. Фото: Tatra Trucks

Повод здесь реализован максимально надежно для бездорожья. Задние мосты имеют постоянный привод, передние подключаются при необходимости, при этом конструкция лишена колесных редукторов и использует проверенные барабанные тормоза, что позволяет разгонять тяжелую машину до 85 км/ч.

Умная цистерна на 18 тысяч литров

Алюминиевая однокамерная цистерна CN 18PL-HD вмещает 18 000 литров горючего и оснащена мощным насосом, выдающим 800 литров в минуту. Она универсальна и может работать с дизелем, авиационным керосином JET A1, бензином и другими специфическими видами армейского горючего.

Раздаточный комплекс получил современную электронику с системой температурной компенсации, принтером и возможностью передачи данных на компьютер. Для удобства предусмотрен 20-метровый шланг на гидравлическом барабане, а сама бочка может наполняться как сверху, так и снизу.

По просьбе военных бочку не стали делить на секции, сделав цистерну автозаправщика однокамерной. Фото: Tatra Trucks

Главная фишка надстройки – возможность массовой заправки техники в полевых условиях. Благодаря специальному комплекту экипаж может подсоединить отдельные дозированные шланги и одновременно заливать горючее в шесть боевых машин или самолетов.

Напомним, что первый прототип этой машины дебютировал еще в августе на Ичинской ярмарке. Министерство обороны Чехии уже заключило рамочные контракты на производство несколько десятков таких комплексов для нужд подразделений оборонного ведомства.