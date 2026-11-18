12 ноября Суд ЕС отклонил иск Польши по делу C-444/23. Таким образом, действующей остается норма, согласно которой с 2035 года средние выбросы CO₂ нового парка легковых автомобилей и фургонов в ЕС должны быть на 100% ниже уровня 2021 года.

Что будет с бензиновыми и дизельными авто

Главный нюанс в слове "новые". Регламент касается автомобилей, которые производители будут регистрировать в ЕС после 2035 года. Он не запрещает ездить на уже приобретенной бензиновой или дизельной машине, ремонтировать ее или продавать на вторичном рынке.

Поэтому популярная формулировка о "запрете бензиновых автомобилей в Европе с 2035 года" не совсем верна. Тем более что сами европейцы пока не спешат массово отказываться от ДВС: как показывал опрос, о котором писал Auto24, большинство покупателей подержанных машин все еще предпочитают бензин и дизель.

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Правила еще могут смягчить

Есть еще один немаловажный момент. Еврокомиссия уже предложила снизить цель на 2035 год со 100% до 90%. Это может оставить место для гибридов и отдельных автомобилей ДВС. Но пока это только законодательное предложение, а действующее правило остается без изменений.

Auto24 уже писал, что ЕС рассматривает возможность сэкономить автомобили с ДВС и после 2035 года.

Для Украины решение Суда ЕС прямого запрета тоже не создает. Но со временем изменение структуры европейского автопарка будет влиять и на наш рынок б/у машин, ведь значительная часть импорта поступает именно из Европы.