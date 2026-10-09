Заработали 200 тысяч евро на "туристах": на Буковине будут судить организаторов высокотехнологичной схемы

Как сообщают прокуратура и полиция Черновицкой области, организатором преступной группировки оказался 43-летний местный житель приграничья. В свой бизнес он привлек нескольких сообщников, идеально ориентировавшихся в горной и лесной местностях.

В апреле нынешнего года редакция Авто24 писала об этих дельцах, указав на самый мощный транспортный хаб для "туристов" в восьми километрах от Румынии. Клиентов сначала свозили в специально обустроенные хабы, где они ждали удобного момента.

Переход границы проходил исключительно ночью и при благоприятной погоде, а группы состояли из пяти-семи человек.

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Трансфер обходил стороной блокпосты, а конечная остановка – транспортный хаб в деревне у границы. Коллаж: Авто24

Высокотехнологичный подход к конспирации

Чтобы не попасть в руки пограничников, дельцы использовали серьезный арсенал спецтехники. Маршруты контролировали с помощью тепловизоров, приборов ночного видения, биноклей и даже детекторов дронов и фотоловушек.

Между собой проводники общались исключительно по рациям, используя вымышленные имена и специальные позывные. За такое сопровождение каждый беглец должен был выложить от 5 до 15 тысяч евро.

Финал прибыльной схемы

Следователи Нацполиции совместно с пограничниками задокументировали по меньшей мере четыре успешных перехода, которыми воспользовались более 20 мужчин. Во время финальных обысков в одном из перевалочных пунктов правоохранители нашли еще шестерых клиентов, которые готовились к ночному марш-броску.

Следователи установили и задокументировали четыре успешных перехода, один из которых завершился полным провалом высокотехнологичной схемы переправки людей через границу. Фото: из материалов следствия

В настоящее время обвинительный акт в отношении пяти ключевых фигурантов уже направили в суд, а материалы еще двух выделили в отдельное производство. Действия мужчин квалифицировали по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.

Теперь вместо сверхприбылей организаторам светит до девяти лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.