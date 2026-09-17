Зарядить фуру через 30 минут: Tesla разворачивает сеть мегазарядок в Европе

Американский автопроизводитель серьезно принялся за инфраструктуру для коммерческого транспорта. Как сообщает издание InsideEVs, Tesla планирует установить более 100 терминалов Megacharger на 21 станцию. Первыми доступ к сверхбыстрой зарядке получат Германия, Франция, Великобритания, Швеция и страны Бенилюкса.

Для водителей и владельцев логистических компаний это означает кардинальное изменение правил игры. Новые станции способны выдавать до 1,2 мегаватта мощности. На практике это позволяет пополнить заряд огромной батареи тягача Tesla Semi до 60% всего за 30 минут – как раз хватит на обязательный перерыв водителя за тахографом.

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Интересный нюанс относительно совместимости. Терминалы и сами грузовики оборудованы специфическим коннектором MCS 3.2, поэтому зарядить там электрические фуры других брендов пока не получится. Покупатели Tesla Semi получат специальные адаптеры, чтобы без проблем подключаться к обычным европейским станциям стандарта CCS2.

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