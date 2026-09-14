Зарядка за 20 минут и 600 км хода: BYD показал тягач, который заставит европейцев нервничать

Как пишет издание Electrek, Полноценная премьера линейки коммерческой техники состоялась на выставке IAA Transportation 2026. Главной звездой стенда стал тягач ETT 44 с колесной формулой 4x2, рассчитанный на работу в составе 44-тонного автопоезда.

Для транспортного бизнеса время– это деньги, и грузовик зарабатывает только тогда, когда уезжает. Потому BYD сделал ставку на скорость пополнения энергии. От обычной станции CCS2 тягач берет до 420 кВт и заряжается в час. Но если подключить его к фирменной системе Megawatt Charging System мощностью более 1,5 МВт, батарея прыгает с 20 до 80% примерно за 20 минут. За это время водитель успеет выпить кофе и оформить документы на груз.

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Машина получила фирменную батарею Blade Battery на 651 кВт-ч и 851-вольтную архитектуру. Пиковая мощность достигает 1000 лошадиных сил, а заявленный запас хода составляет 600 километров. Производитель дает гарантию на аккумулятор на 10 лет или 1,2 миллиона километров пробега. Кроме того, тягач "в базе" оснащен адаптивным круиз-контролем, системой экстренного торможения и контролем слепых зон.

Конкуренция и европейские реалии

BYD предлагает перевозчикам не просто машину, а готовое решение: грузовик, батарею, мегаваттное зарядное устройство и финансирование "в одном окне". Это серьезный козырь против европейских брендов. Например, недавно MAN рассекретил новый электротягач eTGX с запасом хода 720 км, но европейские производители пока зависят от посторонних сетей строящихся довольно медленно зарядных станций.

Китайцы же обладают огромным опытом развертывания инфраструктуры. Единственным препятствием для экспансии BYD на европейском рынке тяжелых грузовиков могут стать пошлины и регуляторные ограничения ЕС, уже действующие для легковых электромобилей из Поднебесной. Однако тенденция очевидна: коммерческий транспорт стремительно электрифицируется. Это подтверждают и рекордные продажи электрических спецмашин SANY, которые расходятся по всему миру сотнями единиц ежемесячно.