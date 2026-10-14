Зарядка за 5 минут и 764 "лошадки": BYD привез в Париж огромный кроссовер Atto 8

Внешне новый флагман бренда не выглядит революционно и скорее предполагаемой смесью знакомых дизайнерских решений компании. Однако настоящая сенсация скрывается под кузовом автомобиля, который готовится составить серьезную конкуренцию европейскому кроссоверу Škoda Peaq.

Кроссовер оснастили вторым поколением фирменной батареи Blade с впечатляющей емкостью 115 киловатт-часов. Благодаря технологии Flash Charging полный цикл зарядки от 10 до 97 процентов занимает всего девять минут. Если же вы спешите, то остановка для пополнения энергии до 70 процентов продлится пять минут – это быстрее, чем заправить полный бак бензинового автомобиля и рассчитаться на кассе.

Даже в сильный мороз при минус 30 градусах система работает стабильно и заряжает батарею с 20 до 97 процентов за 12 минут. Конечно, для таких космических скоростей требуются специальные терминалы, поэтому BYD обещает развернуть сеть из трех тысяч сверхбыстрых станций по всей Европе уже к концу 2027 года.

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Две версии и роскошный салон

Пятиметровый Atto 8 будет предлагаться в двух технических исполнениях. Базовая версия Design получила задний привод и один электромотор на 456 лошадиных сил, разгоняющий тяжелую машину до сотни за 8 секунд. Зато запас хода здесь вполне приличный– 652 километра на одном заряде.

Для тех, кто любит динамику, подготовили полноприводную модификацию Excellence с двумя моторами общей мощностью 764 лошадиные силы. Этот семейный гигант выстреливает до первой сотни всего за 4,6 секунды, хотя дальность хода падает до 602 километров.

Статус флагмана обязывает к богатой оснастке, поэтому уже в базе кроссовер имеет панорамную крышу, огромный 26-дюймовый проекционный дисплей и двойные беспроводные зарядки для смартфонов мощностью 50 Вт. Кресла первого и второго рядов получили подогрев, вентиляцию и массаж, а в топовой комплектации между сиденьями скрывается еще и полноценный холодильник. Продажи в Европе стартуют весной 2027 года.

Битва технологий