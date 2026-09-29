Зарядка за 5 минут и цена 10 000 долларов: чем удивляет новый BYD Seagull

Как сообщает издание InsideEVs, один из самых популярных китайских электрокаров претерпел масштабную смену поколений. Новый BYD Seagull (который в Европе продается под названием Dolphin Surf) сохранил свой привлекательный стартовый прайс в 10 тысяч долларов, но технически это теперь совсем другая машина.

Для украинских водителей, которые все чаще присматриваются к бюджетным "электричкам" из Китая, это означает появление очень серьезного игрока на рынке. Главная фишка новинки – 800-вольтовая архитектура с фирменной технологией Flash Charging. Зарядить батарею до 70% можно всего за 5 минут, а до 97% всего за 9 минут. То есть остановка на трассе займет столько времени, сколько обычная заправка бензинового авто.

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Больше места и задний привод

Инженеры BYD полностью изменили компоновку. Если раньше двигатель стоял спереди, то теперь 127-сильный двигатель разместили на задней оси. Это не только добавило динамики (предшественник имел всего 73 силы), но и освободило место под капотом для полноценного багажника. Сама машина вытянулась на 425 мм в длину, а колесная база выросла на 150 мм.

Теперь в салоне комфортно разместятся пять человек, а не четверо, как было раньше. Вместо балки сзади теперь стоит независимая многорычажная подвеска. Покупателям предлагают две литий-железо-фосфатные (LFP) батареи на выбор: 30 кВт-ч или 39,2 кВт-ч. Запас хода по китайскому циклу CLTC составит примерно 320 и 420 км соответственно. Для городской эксплуатации этого хватит с председателем.

Технологическая гонка

BYD задает очень высокий темп в скорости подзарядки. Недавно мы писали, что Geely показала свою систему, которая прибавляет 70% заряда за 4 минуты. Однако BYD имеет козырь в рукаве – огромную сеть собственных сверхбыстрых станций, которую сейчас активно разворачивает не только в Азии, но и в Европе. Вполне вероятно, что вскоре обновленный Seagull доберется и до нашего континента в адаптированной под европейские стандарты безопасности версии.