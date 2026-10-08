Заряжается через 20 минут и тянет две тонны: Hyundai показал крутой электрический фургон STARIA Cargo

Как сообщает официальный дистрибьютор Хюндай Мотор Украина, публичный дебют модели состоится 12 октября на Парижском автосалоне.

Автомобиль получил электромотор на 218 лошадиных сил и батарею емкостью 84 кВт-ч, что обеспечивает динамику на уровне обычных легковушек.

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Потенциал батареи восстанавливается на раз-два

Благодаря архитектуре на 800 В новинка заряжается до 80% всего за 20 минут, что делает ее идеальным вариантом для интенсивного городского бизнеса. Это устанавливает новый стандарт в сегменте электрических LCV. В сочетании со значительным запасом хода STARIA Cargo это минимизирует простои и помогает бизнесу максимизировать производительность.

Для зарядки в депо и ночью идеально подходит бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт, рассчитанное на ежедневное использование.

С виду STARIA Cargo маленькая, но в сегменте электрических LCV она свою нишу гарантированно получит. Фото: Hyundai

Не только везет, но и тянет

Фургон создан специально для европейского рынка и имеет серьезные грузовые возможности. В просторный отсек легко помещаются три европоддона, полезная нагрузка составляет 1040 килограммов, а вдобавок машина способна тянуть прицеп массой до двух тонн.

" Бизнес не должен выбирать между электрификацией и производительностью. Именно поэтому инженеры объединили большой запас хода с объемным грузовым отсеком, на который ежедневно полагаются предприниматели, – отметил президент Hyundai Motor Europe Хавьер Мартине.

Трехместная кабина обеспечит комфорт даже в зимой, когда сезонная одежда немного отбирает простор в салоне. Фото: Hyundai

Hyundai водителю поможет

В водительском салоне встречает современная мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и комплекс безопасности SmartSense. В продажу на европейском рынке этот электрический грузовик поступит во второй половине 2026 года.

Комплексные технологии помощи водителю Hyundai SmartSense дополнительно обеспечат уверенную и удобную ежедневную эксплуатацию.