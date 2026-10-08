Заряжается через 20 минут и тянет две тонны: Hyundai показал крутой электрический фургон STARIA Cargo

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Фургон STARIA Cargo предназначен для интенсивного коммерческого использования на рынке Европы
Как сообщает официальный дистрибьютор Хюндай Мотор Украина, публичный дебют модели состоится 12 октября на Парижском автосалоне.
Автомобиль получил электромотор на 218 лошадиных сил и батарею емкостью 84 кВт-ч, что обеспечивает динамику на уровне обычных легковушек.
Потенциал батареи восстанавливается на раз-два
Благодаря архитектуре на 800 В новинка заряжается до 80% всего за 20 минут, что делает ее идеальным вариантом для интенсивного городского бизнеса. Это устанавливает новый стандарт в сегменте электрических LCV. В сочетании со значительным запасом хода STARIA Cargo это минимизирует простои и помогает бизнесу максимизировать производительность.
Для зарядки в депо и ночью идеально подходит бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт, рассчитанное на ежедневное использование.
С виду STARIA Cargo маленькая, но в сегменте электрических LCV она свою нишу гарантированно получит. Фото: Hyundai
Не только везет, но и тянет
Фургон создан специально для европейского рынка и имеет серьезные грузовые возможности. В просторный отсек легко помещаются три европоддона, полезная нагрузка составляет 1040 килограммов, а вдобавок машина способна тянуть прицеп массой до двух тонн.
" Бизнес не должен выбирать между электрификацией и производительностью. Именно поэтому инженеры объединили большой запас хода с объемным грузовым отсеком, на который ежедневно полагаются предприниматели, – отметил президент Hyundai Motor Europe Хавьер Мартине.
Трехместная кабина обеспечит комфорт даже в зимой, когда сезонная одежда немного отбирает простор в салоне. Фото: Hyundai
Hyundai водителю поможет
В водительском салоне встречает современная мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и комплекс безопасности SmartSense. В продажу на европейском рынке этот электрический грузовик поступит во второй половине 2026 года.
Комплексные технологии помощи водителю Hyundai SmartSense дополнительно обеспечат уверенную и удобную ежедневную эксплуатацию.