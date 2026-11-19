Официальный прессрелиз на портале Volkswagen Newsroom сообщает, что мировая премьера горячей новинки состоялась ровно через год после выхода базовой модели текущего поколения. Автомобиль прошел финальные тесты и настройки на гоночных треках, чтобы перенести максимальный потенциал динамики на дороги общего пользования.

Новый двигатель и впечатляющие цифры

Под капотом мощнейшего европейского SUV от Volkswagen теперь работает 2,0-литровый турбомотор EA888 evo5, дополненный 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Эта связка выдает 245 кВт или 333 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента.

Благодаря электрическому компрессору тяга ощутимо растет уже на низких оборотах, поэтому кроссовер ускоряется без провалов. Максимальная скорость традиционно ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

"Использование 48-вольтовой технологии в модели R применяется впервые, что позволяет существенно экономить топливо благодаря системе рекуперации и движения накатом",– отмечают в Volkswagen.

Полный привод и умное шасси

Инженеры оснастили машину фирменной системой полного привода 4MOTION с векторизацией крутящего момента R-Performance. Специальный делитель на задней оси умеет опрокидывать тягу не только между осями, но и между левым и правым задними колесами. Это значит, что даже на скользком покрытии или при резких маневрах автомобиль остается максимально послушным. За комфорт и управляемость отвечает адаптивная спортивная подвеска DCC, входящая в базовую комплектацию.

Гоночные режимы и эксклюзивная оснастка

Настоящий характер кроссовера раскрывается нажатием синей кнопки R на руле, активирующей экстремальные настройки. Среди интересных фишек – профиль Special, разработанный специально для легендарной трассы Нюрбургринг, и режим Drift для эффектного прохождения поворотов в стиле раллийных автомобилей.

Внешне заряженную версию легко узнать по агрессивному бамперу, специфическому диффузору и 19-дюймовым легкосплавным дискам Zandvoort. Сзади красуется выхлопная система с четырьмя патрубками, которую по желанию можно заменить легким титановым аналогом от Akrapovič.

В салоне водителя встречают спортивные сиденья с синей контрастной просрочкой и цифровая приборная панель с гоночной телеметрией. Приятным бонусом станет эффектный запуск двигателя: если зажать кнопку старта на полторы секунды, мотор сразу раскрутится до 3000 оборотов, выдавая глубокий спортивный рык.

Предыдущие продажи новинки в Германии стартуют уже завтра. Стоимость горячего кроссовера начинается от 59 995 евро.

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