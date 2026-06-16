Полиция, пожарная и скорая поселились под одной крышей в Запорожье

В Широковской громаде современный Центр безопасности объединил под одной крышей все экстренные службы 101, 102, 103. Строительство центра началось в конце 2023 года, а сейчас все работы полностью завершены.

Как говорится в релизе областной администрации , в новом здании разместились местная пожарно-спасательная служба, полицейский участок и помещения для работы медиков.

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Также здесь оборудован современный диспетчерский пункт с доступом к камерам видеонаблюдения, гараж на три единицы техники, служебные помещения, укрытие, автономная котельная и генераторная станция.

Оперативная помощь для всей громады

Новый центр обслуживает 35 населенных пунктов громады и более 100 дачных кооперативов. Важным преимуществом стало его расположение вблизи трассы Запорожье – Днепр, что позволяет оперативным службам быстрее реагировать на дорожно-транспортные происшествия, пожары и другие чрезвычайные события.

Сегодня в Широковской громаде проживает почти 29 тысяч человек, среди которых более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц. За правопорядок на территории следят четыре полицейских офицера.

Все “три номера” экстренных служб в этом Центре будут действовать как единый гармоничный организм. Фото: Запорожская ОГА

Пространство не только для служб, но и для обучения

В Центре безопасности создан учебный класс для проведения тренингов и профилактических мероприятий. Именно здесь будут обучаться участники дружины юных пожарных-спасателей и школьного сообщества.

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