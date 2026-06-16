Полиция, пожарная и скорая поселились под одной крышей в Запорожье

ФОТО: Запорожская областная администрация|
Вот так выглядит современный Центр безопасности громады, которая курирует 35 сел
В Широковской громаде современный Центр безопасности объединил под одной крышей все экстренные службы 101, 102, 103. Строительство центра началось в конце 2023 года, а сейчас все работы полностью завершены.
Как говорится в релизе областной администрации, в новом здании разместились местная пожарно-спасательная служба, полицейский участок и помещения для работы медиков.
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Также здесь оборудован современный диспетчерский пункт с доступом к камерам видеонаблюдения, гараж на три единицы техники, служебные помещения, укрытие, автономная котельная и генераторная станция.
Оперативная помощь для всей громады
Новый центр обслуживает 35 населенных пунктов громады и более 100 дачных кооперативов. Важным преимуществом стало его расположение вблизи трассы Запорожье – Днепр, что позволяет оперативным службам быстрее реагировать на дорожно-транспортные происшествия, пожары и другие чрезвычайные события.
Сегодня в Широковской громаде проживает почти 29 тысяч человек, среди которых более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц. За правопорядок на территории следят четыре полицейских офицера.
Все “три номера” экстренных служб в этом Центре будут действовать как единый гармоничный организм. Фото: Запорожская ОГА
Пространство не только для служб, но и для обучения
В Центре безопасности создан учебный класс для проведения тренингов и профилактических мероприятий. Именно здесь будут обучаться участники дружины юных пожарных-спасателей и школьного сообщества.
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Центр безопасности – это не просто современное здание, а важный центр защиты населения громады. Его создание позволяет в условиях военного времени значительно сократить время реагирования на чрезвычайную ситуацию и усилить взаимодействие между всеми службами, от которых зависит жизнь и безопасность людей.