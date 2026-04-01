Zeekr готовит громкие премьеры к своему пятилетию: обновленные 007 и 007 GT и юбилейный 001

Ожидается, что обновление коснется не только дизайна, но и технологической части, что еще больше укрепит позиции марки в премиум-сегменте электрокаров, пишет CarNewsChina.

Обновленный Zeekr 007: больше спорта и новые технологии

Седан Zeekr 007 получил более агрессивный и динамичный вид. Передняя часть теперь имеет новые вентиляционные элементы, а также доступен карбоновый обвес для тех, кто хочет подчеркнуть спортивный характер авто. Габариты также претерпели изменения: длина составляет до 4880 мм, а колесная база – 2925 мм. Это прямо намекает на улучшение пространства в салоне и стабильности в движении.

Главная техническая новинка – переход на 900-вольтовую архитектуру, что обеспечивает быструю зарядку и эффективное использование энергии. Кроме того, модель получила новый мощный чип Nvidia Drive Thor-U, который отвечает за системы помощи водителю и автономные функции.

Zeekr 007 GT: практичность в формате shooting brake

Версия Zeekr 007 GT остается более утилитарной альтернативой седану, но без потери стиля. Формат shooting brake сочетает динамичный дизайн с практичностью универсала. Внешне изменения более сдержанные, однако модель сохраняет те же ключевые технические обновления, включая новую электронику и платформу.

Размеры почти идентичны седану, с небольшой разницей в высоте. Именно такие модели позволили Zeekr занять сильные позиции в нишевом сегменте: по данным JATO Dynamics, бренд лидировал в мире по продажам моделей shooting brake в 2021–2025 годах.

Юбилейный Zeekr 001: ставка на имидж

Отдельное внимание привлечет специальная версия Zeekr 001 5th Anniversary Edition. Детали пока держатся в секрете, но очевидно, что модель получит уникальные дизайнерские решения и, вероятно, расширенное оснащение.

Цены вырастут, но причины очевидны

Обновление не обойдется без роста стоимости. По предварительным данным, Zeekr 007 GT может подорожать на 5000–8000 юаней (примерно $700–1200). Причиной является рост цен полупроводников и литиевых аккумуляторов. Несмотря на это, спрос на модели бренда остается стабильно высоким.